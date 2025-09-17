Ancora lavori stradali. Via della Cooperazione. Da domani il cantiere

Nuovi cantieri in vista sulle strade comunali. Da domani a venerdì 26 saranno infatti eseguiti lavori di manutenzione su via della Cooperazione, nel tratto compreso tra la rotatoria di via della Cooperazione e via Primo Maggio. L’intervento, annunciato nelle scorse settimane dal Municipio, che ha aspettato la conclusione dei lavori in via Selice, sarà portato avanti da Area Blu. E, sempre secondo quanto riferito ieri da piazza Matteotti, prevede la fresatura del manto stradale per una profondità di circa 14 centimetri e comporterà modifiche temporanee alla viabilità, attive tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30. In questa fascia oraria, in particolare, sono previsti il restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’area di cantiere; l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e impianto semaforico nelle ore diurne; l’attivazione di un semaforo temporaneo nelle ore notturne e nei fine settimana.

L’amministrazione comunale ha invitato ieri i cittadini alla collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto. Nel frattempo, proseguono le operazioni di riasfaltatura stradale anche nel quartiere Marconi e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria. Oggi dalle 7 alle 18 in via Guidaccio da Imola previsti divieto di sosta con rimozione veicoli; senso unico alternato con regolazione semaforica; restringimenti di carreggiata e riduzioni temporanee di corsie, piste ciclabili e marciapiedi.

Fino a venerdì, dalle 7 alle 18, in viale don Minzoni, via Piave e viale XXIV Maggio (zona stazione) sono in vigore: divieto di transito nei tratti interessati, con accesso consentito solo a residenti, aventi titolo, mezzi di soccorso e forze dell’ordine; divieto di sosta con rimozione veicoli; senso unico alternato regolato da movieri; restringimenti di carreggiata e riduzioni temporanee di corsie, piste ciclabili e marciapiedi. "La segnaletica temporanea sarà predisposta a cura della ditta esecutrice e costantemente monitorata per garantire sicurezza e fluidità della circolazione – fanno sapere dal Comune –. L’Amministrazione, scusandosi per il disagio, invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica in loco e a programmare con anticipo i propri spostamenti".