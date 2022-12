Ancora polemiche sulla piscina Sotto la lente conti e manutenzione

Non si spegne il fuoco della polemica sulla piscina di Castel San Pietro, che riaprirà il 9 gennaio dopo che, nei giorni scorsi, è stata completata la soluzione-ponte del pallone pressostatico a copertura della piscina scoperta. La soluzione è stata adottata dopo la decisione di chiudere a metà settembre la piscina coperta (vasca grande, le due piccole, palestra e spogliatoi).

Ad alimentare la polemica in questi giorni di festa è Giovanni Bottiglieri, consigliere di Prima Castello in quota Fratelli d’Italia, che aveva chiesto nelle settimane passate un accesso agli atti ora (quasi) completato.

Tra i documenti presi in visione dal consigliere d’opposizione c’è anche il "datatissimo" certificato di collaudo statico di ben 45 anni fa (ottobre 1978) dopo i lavori svolti dall’imolese Cesi, sia, soprattutto, l’ultima relazione in ordine di tempo, ovvero quella della 4Emme Service spa (datata 9082022) relativa all’indagine sui materiali di costruzione impiegati nelle strutture portanti della copertura della piscina.

Tra le carte visionate, anche la relazione (a firma dell’ingegner Mario Capitò del 07 ottobre 2022) contente la verifica delle capriate prefabbricate di copertura. "Le prove sui materiali eseguite dalla 4Emme hanno sostanzialmente messo in evidenza una riduzione di qualche decimo di millimetro, a causa del prevedibile processo ossidativo di alcuni tiranti in acciaio delle capriate prefabbricate. Va precisato che non si tratta di tiranti analoghi a quello del ponte Morandi in quanto i tiranti del ponte Morandi erano in cemento armato precompresso, mentre nelle strutture della piscina sono semplici profilati tubolari in acciaio", spiega Bottiglieri. Il quale si chiede, dopo la relazione dell’ingegner Capitò che impose di fatto la chiusura a metà settembre causa "la criticità del tirante in acciaio in quanto soggetto a una tensione di trazione di circa doppia rispetto a quella presunta ammissibile", per quale motivo "si sia potuto far degradare e deperire il complesso della piscina comunale non prevedendo alcun intervento manutentivo nel corso della sua vita utile atto a garantirne la conservazione e la piena agibilità".

"Altresì – continua Bottiglieri –, è incomprensibile come si possano investire grosse risorse pubbliche (650mila euro) per un intervento a carattere provvisorio, come quello del pallone pressostatico con tunnel, invece di puntare sulla pianificazione e realizzazione di un idoneo intervento di consolidamento con adeguamento sismico delle strutture, efficientamento energetico e restyling del complesso natatorio esistente. I costi sarebbero sicuramente inferiori di un presunto intervento di nuova edificazione di tutte le vasche e di cui peraltro ancora non si sa come reperire i fondi necessari".

Le domande del consigliere di opposizione sono le seguenti. "Visto che i costi preventivati per l’esercizio 2022-23 dal gestore Sogese sono fortemente sottostimati e sembrano non tengano conto dei rincari dei costi dell’energia, non si sarà inscenata questa assurda rappresentazione teatrale solo perché non si è voluto rimodulare e ridefinire la suddetta convenzione? Perché mai si è dato l’incarico di svolgere gli accertamenti sulle strutture della piscina solo nell’estate del 2022 e non prima? L’utilizzo degli spogliatoi presenti all’interno della struttura della piscina comunale, attraverso il tunnel di collegamento che si intende realizzare, non espongono gli comunque gli utenti ai rischi di un eventuale crollo?"

Claudio Bolognesi