Andare al mare Se la vacanza diventa un lusso

Gentile redazione, mi rivolgo a voi oggi come un cittadino preoccupato per l’aumento esorbitante dei prezzi nei bar, ristoranti e stabilimenti balneari durante questa stagione estiva. L’estate è una stagione in cui molti di noi cercano di godersi qualche momento di relax, di staccare dalla routine quotidiana e magari di fare qualche piacevole gita in spiaggia o di gustare un pasto fuori casa. Tuttavia, negli ultimi tempi, ho notato un costante incremento dei prezzi in queste attività, che a mio parere sta diventando insostenibile per molte persone. Mi preme sottolineare che non sto parlando di un aumento moderato, come quelli che possiamo aspettarci di fronte all’inflazione o a un aumento dei costi delle forniture. Sto parlando di rincari esagerati, che sembrano sfruttare il periodo estivo e la voglia delle persone di godersi qualche momento di svago per guadagnare il massimo profitto possibile. Capisco che i bar, i ristoranti e gli stabilimenti balneari debbano fare i conti con costi operativi eccessivi, come l’affitto degli spazi, il personale e i fornitori. Tuttavia, non credo che l’unico modo per far fronte a queste spese sia quello di scaricarle interamente sui consumatori, soprattutto quando si tratta di aumenti che non sono proporzionati all’effettivo costo dei servizi offerti. Inoltre, mi preoccupa il fatto che questi rincari possano escludere molte persone dalla possibilità di godersi l’estate in modo adeguato. L’accesso a un pasto al ristorante o a una giornata in spiaggia non dovrebbe essere un lusso riservato a pochi privilegiati, ma un’opportunità accessibile a tutti. Dobbiamo ricordare che il turismo e l’ospitalità sono settori che possono contribuire in modo significativo all’economia locale, ma solo se sono accessibili e sostenibili per tutti i cittadini. Spero che chi di dovere prenda seriamente in considerazione questa problematica e di intraprendere azioni adeguate per limitare questi aumenti e garantire una maggiore equità nell’accesso a servizi di qualità durante la stagione estiva. L’estate è un momento di gioia e spensieratezza, non dovrebbe essere oscurata da rincari ingiustificati. Spero che la mia voce possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa questione e che si possano intraprendere le azioni necessarie per garantire un’estate accessibile a tutti.

Grazie, cordiali saluti, Luca B.

*********************************

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a il Resto del Carlino via Quarto, 4 - 40026 Imola # E-mail: [email protected]