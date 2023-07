Andiamo a Segno, Rassegna Estiva con Concerti, Film e Incontri con Autore

Proseguono con successo le iniziative della rassegna ‘Andiamo a segno’, promosse dal centro sociale Tiro a Segno e Auser Imola, una sinergia nata per offrire occasioni di socializzazione, in particolare per gli anziani ma non solo, anche durante il periodo estivo. I primi tre appuntamenti hanno ottenuto una buona partecipazione e sono stati molto graditi da chi ha trascorso piacevolmente alcune ore in compagnia, con ottima musica, buon cibo e aperitivi, nel parco del centro sociale Tiro a Segno. Concerti, film, incontri con autore, ogni serata è accompagnata da aperitivi o cena (cene su prenotazione), tutte ad ingresso gratuito, con consumazione obbligatoria.

Protagonista del prossimo appuntamento, martedì 4 luglio, un classico senza tempo del cinema, anche per merito della sua indimenticabile colonna sonora: Flashdance. Questo e gli altri due film in programma sostituiscono i titoli inizialmente previsti: ad agosto saranno proiettati Summer of Soul (1° agosto alle 21) e Crescendo #makemusicnotwar (22 agosto sempre alle 21).

"Unire le forze ci ha permesso di proporre questa rassegna estiva – spiegano il presidente di Auser Imola, Ivan Mazzanti, e la presidente del Centro sociale Tiro a Segno, Alessandra Berardi –. Una collaborazione che auspichiamo prosegua e si consolidi, così da rispondere alle esigenze di socializzazione soprattutto delle persone anziane sole, a rischio di solitudine e isolamento. Queste iniziative di svago ci permettono anche di cogliere altre richieste di aiuto a cui Auser può rispondere, grazie ai volontari, attraverso i servizi che offre tutto l’anno per migliorare la loro qualità di vita".