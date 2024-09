Andrea Costa, a Rimini il primo test verità. Bolognesi: "Gruppo giovane e molto coeso"

È iniziata l’altro giorno, ancora con il doppio turno mattutino e pomeridiano, la seconda settimana di allenamenti per l’Andrea Costa, che culminerà con la prima amichevole venerdì a Rimini. I giocatori biancorossi hanno iniziato a mettere benzina nel motore con il lavoro del preparatore atletico Carlo Marani mentre al pomeriggio hanno iniziato a interagire sul campo e a incamerare i primi concetti portati dal tecnico Matteo Angori.

Primi giorni di lavoro importanti per una squadra ripartita con tanti volti nuovi. Ma tanti sono i volti nuovi di questa Andrea Costa anche al di fuori dal parquet, e tra questi c’è il giovanissimo (classe 1997) team manager Luca Bolognesi, alla sua prima esperienza all’interno della squadra di cui è sempre stato tifoso. "Parlando con Sofia Conti è arrivata questa proposta che ho accettato – racconta il giovane Bolognesi –. Da grande tifoso quale sono, e dopo nove anni a seguire le statistiche al PalaRuggi, sono molto legato all’Andrea Costa e non ho esitato quando mi è stato chiesto di dare una mano".

Un aiuto a tutto tondo, a partire dalle questioni prettamente logistiche. "Finora mi sono occupato degli appartamenti dei giocatori, dei tesseramenti, mi sono occupato della gestione del palasport, di fare gli ordini per le cose necessarie – racconta –. Poi, durante la stagione, sarò in panchina con la squadra che seguirò anche in tutte le trasferte. Mi sono sentito con Daniel Venturini (il precedente team manager ndr) che mi ha dato le indicazioni fondamentali, e poi c’è anche Mario Samachini (dirigente addetto agli arbitri ndr) che è ormai un’icona di questa società e anche lui mi sta dando una mano". Buona la coesione che si sta creando in questi giorni. "Sto iniziando a conoscere i ragazzi della squadra e vedo che c’è un bel gruppo, si aiutano e sono molto disponibili – prosegue Bolognesi –. Così come si è creato un bel gruppo tra squadra, staff e dirigenti. Anche noi del team attorno alla squadra abbiamo creato un bel gruppo: giovane, coeso e fatto di persone che amano l’Andrea Costa, pronte a fare il bene di questo club. Dove può arrivare la squadra? Il nostro obiettivo è la salvezza, ma io la vedo anche da play-in".

E chissà che questo primo ruolo da team manager non possa essere per Bolognesi il primo passo per una futura carriera nel basket (vedi i precedenti di Marco Patuelli e Tommaso Bergamini): "Io un pensierino lo faccio, e da cosa può nascere cosa". Prosegue anche questa settimana la campagna abbonamenti biancorossa, aperta domani e giovedì dalle 15:30 alle 17 al PalaRuggi.