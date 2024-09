Andrea Costa, avanti tutta. Rinnovano quattro sponsor

Torna in campo questa sera l’Andrea Costa nel secondo dei suoi test amichevoli. La squadra di coach Matteo Angori affronta alle 19,30 al PalaRuggi la Adamant Ferrara e per i tifosi biancorossi sarà l’occasione per vedere dal vivo (ingresso gratuito) le gesta di Giacomo Sanguinetti e compagni in questa fase di precampionato considerando che la prossima amichevole a Faenza (sabato prossimo) sarà a porte chiuse e quella successiva avrà luogo a San Vendemiano. Un test certamente probante contro la Ferrara di coach Giovanni Benedetto, formazione considerata da più parti come la favorita del girone D della B Interregionale, forte di elementi di valore come Mathias Drigo, Riccardo Ballabio e l’imolese Manuele Solaroli. Sul campo coach Angori chiederà ai suoi ragazzi di confermare la fisicità già messa in campo con Rimini, oltre a qualche passo in avanti sul piano tecnico e tattico. Il precampionato si sta infatti avvicinando alla sua conclusione, e a due settimane dall’inizio del campionato (che, ricordiamo, sarà sabato 28 febbraio in casa contro Fidenza).

E allora ci saranno anche i due punti in palio. La partita amichevole di questa sera contro la formazione estense rappresenterà anche l’ultima possibilità per i tifosi biancorossi per poter sottoscrivere l’abbonamento con la campagna che sarà aperta dalle 18 fino alle 19.30 subito prima della palla a due. Un poker di partner sempre al fianco dei biancorossi. Se questa settimana è stata caratterizzata dalla novità del main sponsor UP che colorerà con il suo marchio le nuove divise, il weekend vede invece la conferma di altre quattro aziende che continueranno a sostenere l’Andrea Costa: Ceer Res Omnia, Catellani Group, Drinnk – Imola Bevande e Farmacia ai Cappuccini.

Luca Monduzzi