Andrea Costa, non prioritari i lavori nel viale

Gentile direttore, con la presente sono a esprimere il mio punto di vista in merito all’investimento deciso dal comune imolese. La cosiddetta ‘Rambla’, ovvero viale Andrea Costa, il viale che dalla stazione porta in centro storico, non era poi così malmessa; oltretutto a causa di questa chiusura (seppur temporanea) si vengono a creare pesanti disagi alla circolazione e ai commercianti della zona. In tempi di vacche (molto) magre, quei soldi potevano essere sfruttati diversamente, visto che gli eventi che portano decine di migliaia di persone si organizzano 3-4 volte l’anno. Ovunque, sul territorio imolese, ci sono marciapiedi non accessibili alle carrozzine e pericolosissimi per le persone anziane poiché pieni di avvallamenti; giochi per bambini non a norma (solo recentemente alcuni sono stati transennati, in seguito alle video denunce della pagina Facebook ‘Imola Domani’); strade dissestate. Sul tratto di competenza imolese della via Lughese, ad esempio, ci sono buche ovunque, e in alcuni punti in caso di pioggia si rischia di finire dentro il fosso! Ebbene, credo che la sicurezza dei bambini e la sicurezza stradale debbano avere la massima priorità. I vertici imolesi prendano atto di queste necessità. Cordiali saluti.

Giancarlo Ferrari, Imola

************************

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a il Resto del Carlino via Quarto, 4 - 40026 Imola # E-mail: [email protected]