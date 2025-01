Andrea Costa, prova di forza di Angori: "Le assenze pesano, ma ce la giochiamo"

Ancora senza Sanguinetti, e pure senza Filippini, l’Up Andrea Costa arriva al giro di boa del campionato. Sul neutro del PalaDozza i biancorossi affrontano oggi alle 17 la Fulgor Omegna (arbitri Purrone e Nonna) in una partita ancora più ardua dopo le ultime assenze. "Sanguinetti è rientrato con noi in questi giorni dopo il ricovero in ospedale e avrà bisogno di tempo, mentre Filippini ha ancora la caviglia gonfia e dolorante" conferma coach Matteo Angori alla vigilia della sfida contro i piemontesi di coach Eliantonio, reduci da cinque vittorie nelle ultime sei gare.

"Affrontiamo una squadra ben costruita, lunga, con nove giocatori da molti minuti, sei dei quali in doppia cifra – prosegue –. Ma pur considerando il valore degli avversari, ora dobbiamo pensare a noi stessi, uscire attraverso l’energia e la fiducia da questo momento negativo. Non voglio trovare scuse, ma le assenze di Sanguinetti e Filippini ci hanno dato problemi anche in allenamento. Nonostante questo in settimana i ragazzi si sono allenati bene e siamo tutti sulla stessa rotta per provare a uscire da questo che è il primo vero momento di grande difficoltà".

Le assenze porteranno coach Angori a tentare varianti tattiche in una partita in cui servirà ritrovare fiducia al tiro. "Lo faremo, avendo anche un solo cinque di ruolo, e infatti abbiamo lavorato in settimana per avere assetti diversi. L’aspetto difensivo è determinante per noi, e non è mancato anche nelle ultime tre sconfitte, ma in questo momento ci manca fiducia in attacco e quella confidenza col canestro che avevamo fino a un mese fa. Dovremo trovare altre soluzioni, andando anche oltre i tiri aperti da tre che purtroppo negli ultimi tempi non segniamo".

Si gioca al PalaDozza, parquet caro ad Angori. "Penso sia il più bel palazzetto che c’è in Italia e da bolognese sarà bello giocare a casa mia".

Disposizioni. Gli abbonati ai settori parterre rosso e blu avranno a disposizione il settore poltronissime del PalaDozza; per il settore giallo altri posti nel parterre, oltre a 70 posti a 20 euro dietro al canestro, lato gradinata Nannetti. Confermati i settori tribuna Azzarita e curva Schull, al prezzo di 10 euro (gratuito fino a 12 anni), 15 euro per il settore ospiti. Ingresso unico lato Azzarita. Befana. All’ingresso vi sarà la befana biancorossa che regalerà ai bambini dolciumi offerti da Caffè Gourmet e Dulca. Dieci tifosi potranno iscriversi a una gara di tiro da tre punti, presentata dal main sponsor Up, che metterà in palio un biglietto omaggio per la prossima gara dell’Andrea Costa offerto da Ca’ Lunga-il Vino.