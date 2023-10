Andrea Kimi Antonelli a Dozza: corre per il borgo dei muri dipinti

Tempo di nuovo DozzAmbassador per il borgo dei muri dipinti. Il progetto di promozione turistica avviato ormai da tempo dall’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi, peraltro con costi azzerati per le casse del municipio, ha reclutato un altro volto noto: Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota di auto di Bologna, poco più che diciassettenne ma dalla bacheca già ricchissima di trofei, ha ricevuto ieri pomeriggio dalle mani del primo cittadino la preziosa pergamena che lo colloca nel novero dei cittadini vip del paese conosciuto in tutto il mondo per i suoi murales. Antonelli, infatti, fa compagnia ai vari Max Verstappen, Andrea Roncato, Piero Pelù, Tony Hadley che nei mesi scorsi hanno ricevuto l’onorificenza dozzese. E anche in questo caso, a fronte di una bella motivazione: "Antonelli, nonostante la giovane età, rappresenta uno dei prospetti più importanti a livello mondiale dell’automobilismo – ha detto durante la cerimonia di consegna del DozzAmbassador in Rocca il sindaco Albertazzi –. Classe cristallina, sorriso sincero e una bella testimonianza ai più giovani della capacità di coniugare lo sport ad altissimi livelli con il positivo impegno scolastico e di vita". Non solo.

"Le sue radici emiliano-romagnole rimandano al romanticismo di una terra che vive di passione motoristica rappresentata dall’eccellenza della MotorValley – ha aggiunto –. Con l’augurio che la nostra onorificenza possa portargli la stessa fortuna riservata al campionissimo Verstappen". L’olandese della Red Bull, che fece tappa nel borgo alla vigilia del Gran Premio di Imola nel 2022 per girare lo spot dell’auto elettrica HondaE, inanellò poi una lunghissima serie di vittorie culminata con il secondo titolo iridato. Antonelli, pluridecorato nei kart, nella Formula 4 di mezzo mondo e membro del Mercedes Junior Team, correrà il prossimo anno in Formula 2 con il team Prema.