Andrea e Martina, fisici mondiali: "Il body building, passione sana"

Imola, 10 dicembre 2023 – Cinque anni d’amore al sapore di culturismo con una ciliegina sulla torta… mondiale. Sono questi gli ingredienti giusti della ricetta vincente, tra vita e sport, dei natural body builder imolesi Andrea Nucci e Martina Guerra. Trentaquattro anni lui, sportivo da sempre e personal trainer specializzato nel recupero dei danni neurodegenerativi. Due anni in più lei, addetta alle vendite in un discount, con un passato lontano dall’agonismo. Sono loro la coppia d’oro del culturismo italiano dopo il secondo posto centrato qualche settimana fa dalla Guerra ai mondiali di Las Vegas e la sesta piazza materializzata da Nucci alla rassegna iridata di Perugia.

“Ho iniziato ad avvicinarmi allo sport quando ho conosciuto Andrea – racconta la vicecampionessa del mondo -. È stato lui a regalarmi il primo abbonamento in palestra e a compilarmi la prima dieta per rimettermi in forma. Il colpo di fulmine per la disciplina? Al RiminiWellness". L’approccio alle gare nel 2021, i piedi del podio al Mr/Miss Ainbb 2023 e il pass per gli States strappato a Firenze con la seconda posizione nella sessione di qualifica nazionale nella classe Figure Over 35: "È successo tutto all’improvviso ma tanta gente ci ha dato una mano – racconta la Guerra –. Ho fatto partire una campagna di crowdfunding e messo una cassettina in palestra per raccogliere fondi per pagare il viaggio. Andrea è sempre stato al mio fianco curando la fase di rilassamento e riscaldamento prima dell’uscita sul palco".

Con la medaglia d’argento al collo nella categoria Figure Junior Master Over 35: "Un’esperienza meravigliosa che mi ha lasciato in dote tanti insegnamenti e la possibilità di confrontarmi con atleti arrivati da ogni angolo del globo – aggiunge la ragazza –. Sacrifici? Il nostro è uno stile di vita sano e sostenibile incentrato sull’allenamento (dalle 4 alle 6 sedute a settimana, ndr) e sul mangiare bene".

Un credo rigorosamente naturale: "Nulla di strano, i prodotti si trovano tutti al supermercato. Ogni tanto, poi, ci concediamo qualche peccato di gola – sottolinea Nucci che dalla pesistica Power Lifting è passato da qualche tempo al body building con un’ascesa costante di risultati fino alla sesta piazza all’iridato di Perugia nella classe Man Physique Rookie–-. Viviamo con serenità la nostra scelta che conciliamo con amicizia e lavoro grazie ad un pizzico di organizzazione. Disciplina e qualche regola ma ben lontani dall’ossessione. Il natural body building è, soprattutto, un viaggio alla scoperta di sé stessi".

Per un sogno da vivere in coppia: "Ci supportiamo e sopportiamo a vicenda in particolar modo prima delle gare quando la tabella di marcia si fa più rigorosa – concludono i due -. Abbiamo già iniziato la preparazione alla nuova stagione che ci vedrà sul palco nella seconda parte del 2024. I risultati raggiunti garantiscono l’accesso alle competizioni internazionali". Intanto il prossimo 16 dicembre Nucci e la Guerra saranno premiati in municipio dal sindaco Marco Panieri.