Andrea Rossi, dg Ausl "Eravamo disarmati davanti al nemico Svolta con i vaccini"

di Marco Signorini

"In quel momento ci trovammo nella stessa situazione della Repubblica di Venezia quando, nel 1600, dovette fronteggiare una delle più gravi ondate di peste. L’unica soluzione era il contenimento della malattia".

Il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi, torna indietro di tre anni e ricorda quei terribili giorni in cui capimmo da vicino quanto fosse potente e pericoloso quell’essere microscopico chiamato Covid. Un virus che ha cambiato la storia del mondo con conseguenze sanitarie ed economiche che ancora oggi stiamo affrontando.

Dottor Rossi, con il senno di poi, era evitabile la zona rossa?

"Fu la scelta di quel momento. Un momento in cui, praticamente a mani nude, ci trovammo a combattere contro un nemico sconosciuto e con armi molto affilate. Come dicono i numeri".

Ci spieghi dottore.

"La zona rossa, che riguardava il centro storico e la frazione di Ganzanigo, comprendeva circa 10mila persone. I casi, in quel momento, furono circa 180 con 29 persone che persero la vita. Praticamente il 15% degli infettati. Il timore era che il virus si potesse estendere in quel modo prorompente a Bologna e Imola. Non avremmo avuto gli strumenti per reggere l’urto considerando che su 180 persone ne finirono 103 in ospedale, trenta delle quali con necessità di cure intensive. Una situazione che poteva essere benissimo paragonata al Lodigiano e alla Val Seriana. Parlare solo di zona rossa però è riduttivo..."

In che senso dottore?

"Perché è fondamentale sottolineare anche tutti gli altri provvedimenti che seguirono l’isolamento. A Medicina nacquero praticamente le Usca per le cure domiciliari e lanciammo i cosiddetti Covid-hotel cioè quei luoghi dove trasferire i pazienti positivi che non potevano restare a casa. Per non parlare dell’assistenza a domicilio per chi era in isolamento grazie al gioco di squadra con Comune, forze dell’ordine, protezione civile e volontariato. Creammo inoltre un cordone sanitario attorno alle case di riposo per evitare che il virus si diffondesse a macchia d’olio tra gli ospiti. Utilizzammo, inoltre, in modo efficace l’alert system per interventi efficaci nei tempi più rapidi possibili".

Ora la pandemia pare alle spalle e quei ricordi sembrano svanire...

"E’ un errore che non va fatto. Quelle immagini devono restare impresse nella nostra memoria".

Ma il virus sembra ormai più simile a un’influenza...

"Non è più il Covid di allora. Le mutazioni del virus e il ruolo fondamentale rivestito dai vaccini ci hanno gradualmente portato fuori dall’emergenza. L’ultimo decesso nel circondario per il Covid risale allo scorso agosto".

E intanto i tanti annunciati investimenti sulla sanità sembrano già cadere nel dimenticatoio...

"Un errore che non deve essere fatto. Questa pandemia ci ha insegnato due cose: l’importanza del servizio sanitario pubblico che va potenziato e quanto siano fondamentali i tempi di risposta quando ci si trova a gestire un’emergenza".