Andrea ’sotto le stelle’ Serata di risate e ricordi

Da una piazza all’altra sotto il segno della risata. Oggi, a partire dalle 21 con ingresso a offerta libera, il festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’ arriverà in Piazza Libertà a Toscanella di Dozza in compagnia di Andrea Roncato (prenotazione obbligatoria ai numeri 353-4045498 – 0542-43273). Il quinto atto della rassegna, dopo i quattro sold out registrati nel cuore del borgo dei muri dipinti, strizzerà l’occhio alla solidarietà.

Già, perché la serata ‘A night with Andrea Roncato’, durante la quale il giornalista Mattia Grandi intervisterà il noto attore bolognese, devolverà parte del suo ricavato alle operazioni di ripristino post alluvione sul territorio. Un viaggio lungo più di mezzo secolo per ripercorrere, a colpi di aneddoti e curiosità, la carriera artistica di Roncato. Ma non mancheranno gli sketch comici portati in scena dal cast guidato dal direttore artistico del festival Davide Dalfiume. Insignito dell’onorificenza di DozzAmbassador nello scorso settembre, l’ex componente del popolare duo ‘Gigi e Andrea’ è un personaggio a tutto tondo dello spettacolo italiano tra teatro, televisione e cinema. Dai film cult anni Ottanta, come ‘Acapulco, prima spiaggia…a sinistra’ e ‘Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone’ ai cinepanettoni passando per gli immortali ‘Fantozzi subisce ancora’, ‘I Pompieri’ e ‘Rimini Rimini’.

Poi tanta tv con ‘Domenica In’, la serie ‘Carabinieri’ e il grande schermo impegnato sotto la direzione di registri del calibro di Pupi Avati, Gabriele Muccino, Paolo Virzì e Manetti Bros. Un appuntamento da non perdere che impreziosisce il cartellone estivo degli eventi di teatro, cabaret e canzone realizzato dall’associazione teatrale La Bottega del Buonumore insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Albertazzi.