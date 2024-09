"Animare il centro con serate a tema"

Più attività durante la settimana per riempire un centro che, in assenza di eventi particolari, risulta vuoto. Questo il pensiero di Fabio Ehrhenofer, studente universitario: "Si potrebbero organizzare le giornate universitarie una volta a settimana – dice –, come fanno nelle grandi città, dove i bar si accordano per proporre aperitivi a prezzi ridotti a chi presenta il badge dell’università, o comunque qualcosa a tema. Sicuramente, però, le persone devono sentirsi al sicuro a girare in centro. Quindi una buona idea può essere istituire i cosiddetti punti viola, dove il personale delle attività aperte alla sera è istruito per offrire supporto in caso di necessità a chi non si sente tranquillo".