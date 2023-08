Anni di controlli e indagini

Sono alcune decine i ‘furbetti’ del Reddito di cittadinanza scovati in questi anni a livello locale dalle operazioni della Guardia di finanza. Cinque erano finiti nei guai lo scorso mese di maggio (oltre 80mila euro complessivi percepiti indebitamente), nell’ambito di un’operazione su base provinciale. Prima ancora, grazie a un’indagine portata avanti dalle Fiamme gialle nell’arco dell’intero 2021, ne erano stati pizzicati altri nove (beneficiari di circa 40mila euro totali senza averne diritto). E ulteriori otto erano finiti nel mirino dei carabinieri a novembre di quell’anno. Menzione speciale (si fa per dire) per una 30enne residente in città, scoperta lo scorso mese di marzo, che arrotondava il sostegno statale introdotto nel 2019 vendendo online prodotti contraffatti. Oltre che alle truffe, l’addio al Reddito di cittadinanza mette però la parola fine anche a iniziative meritevoli (per quanto ancora di piccole dimensioni) come quella varata un paio di anni fa dal Comune attraverso i Progetti utili alla collettività. A Imola i percettori dell’aiuto economico erano infatti impiegati, chiaramente a titolo gratuito, in vari servizi municipali. Una quindicina di figure, nel complesso, che nel tempo si sono date da fare tra musei, biblioteca comunale e parco delle Acque minerali. Dieci-dodici ore di lavoro settimanali per sdebitarsi con la comunità.