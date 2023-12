Anno record per Erf. Oltre 16mila presenze e tanti ‘tutto esaurito’

È un 2023 ampiamente positivo per Emilia Romagna Festival. Con oltre 16mila presenze dal vivo su un totale di 90 appuntamenti, 473 ospiti tra grandi artisti internazionali, prestigiose formazioni orchestrali e giovani talenti, di cui la maggior parte sold-out soprattutto nella stagione estiva, ERF si riconferma tra i più grandi festival di musica italiani riconosciuti a livello internazionale.

"Il bilancio dell’Emilia Romagna Festival, tra stagioni invernali e edizione estiva, è particolarmente positivo in questo 2023 – commenta Massimo Mercelli, direttore artistico e fondatore di ERF – con numeri da record che ribadiscono come nel nostro territorio le proposte serie e interessanti trovino spazio per crescere. Ci diamo appuntamento al prossimo anno, sempre rimanendo fedeli alla formula che ha fatto di ERF un importante punto di attrazione della programmazione culturale emiliano romagnola e italiana".

Tra le prime novità annunciate per il nuovo anno, la prestigiosa presenza della Seongnam Philharmonic Orchestra di Seul (Corea del Sud), importante formazione orchestrale di rilevanza internazionale diretta da Nanse Gum, autorevole direttore d’orchestra tra i vincitori del prestigioso Concorso di direzione d’orchestra Herbert von Karajan, che sarà in residenza al festival nella stagione estiva.

Sempre a proposito di collaborazioni internazionali, nel 2024 ERF proseguirà nell’organizzazione e gestione di concerti di grandi artisti all’estero nelle principali sale musicali e teatri, debuttando a febbraio a Vienna, ad aprile al Royal Opera House di Muscat in Oman e portando nell’estate artisti del calibro di Juan Diego Flórez, la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly al Festival di Lubiana.

Per fine 2024 in cantiere ci sono importanti progetti che coinvolgono artisti del calibro del Maestro Piovani, della grande étoile Eleonora Abbagnato e con la messa a punto di un nuovo originale progetto che vede la partecipazione della famiglia Morricone.

Importanti e originali sorprese sia per quel che riguarda l’edizione estiva sia per le quattro stagioni invernali a Imola, Faenza, Forlì e Castel San Pietro Terme, attendono il 2024 di ERF, che annuncia di voler "crescere ulteriormente con i numeri, di proseguire le sue collaborazioni a livello internazionale e di rafforzare gli intrecci tra la musica e le altre arti".