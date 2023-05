Annullata la Sagra dell’agricoltura

Annullata la 39ª edizione della Sagra dell’Agricoltura di Mordano. Impossibile fare festa, anche se tutto era pronto dopo tre anni di stop forzato, al cospetto del quadro di devastazione lasciato dal maltempo. Criticità che hanno toccato da vicino anche il paese della bassa in parte allagato dopo la rottura dell’argine del Santerno. Gli allestimenti della sagra occupavano già il campo sportivo con stand posizionati e pasta fatta a mano al sicuro nei freezer. Tanti giovani mordanesi coinvolti per studiare al meglio i turni per servire a tavola ma la forza dell’acqua, in poche ore, ha cancellato tutto. Così il comitato, presieduto da Renato Folli, si è riunito. Inevitabile la resa, anche se non giunta all’unanimità: "La Sagra dell’Agricoltura è sempre stata una festa e in questo momento non ci sono le condizioni né morali, né strutturali e né pratiche per festeggiare – scrivono gli organizzatori –. Stiamo vivendo giorni drammatici e il nostro pensiero va alle persone colpite dall’alluvione, a tutti i volontari, agli uomini della Protezione Civile e alle forze dell’ordine". E ancora: "Non è pensabile sottrarre forza al territorio – continua –. Non sarebbe possibile e nemmeno responsabile. La Sagra dell’Agricoltura è certa che Mordano saprà rialzarsi, e quando lo farà, saremo pronti a festeggiare con ancora più entusiasmo". Da non trascurare, infine, gli effetti indiretti di questa sosta protratta degli appuntamenti. La Sagra dell’Agricoltura, come altre kermesse, indirizzano introiti verso finalità benefiche, solidali e sociali sul territorio.