Annullato lo show del 5 agosto

C’è un altro grande evento rinviato a data da destinarsi nello sfortunatissimo 2023 dell’Autodromo già orfano di F1, Le Mans e torneo di tennis in pista. Nemmeno ‘Music valley – Romagna mia’, il concerto di beneficenza per gli alluvionati lanciato dai sindaci romagnoli per il 5 agosto, si farà. Meglio evitare di organizzare la brutta copia di Campovolo, che pur annunciando qualche giorno dopo Imola il proprio evento del 24 giugno era riuscito subito a strappare il ‘sì’ di tutti i più grandi protagonisti della musica italiana e ad avviare in tempi record la vendita dei biglietti.

L’annuncio ufficiale dell’annullamento è arrivato ieri sera dal sindaco Marco Panieri, dopo che già lunedì lo stesso primo cittadino, a margine della presentazione dell’altro concerto di beneficenza dell’estate (Imola Summer Sound, spostato dal 7 al 29 luglio), aveva definito "congelato" l’evento nato all’indomani dell’annullamento del Gp di F1 e al quale aveva aderito per prima Laura Pausini.

"Ci tengo a ringraziare lei e i tanti artisti, fra cui Irene Grandi, Samuele Bersani, Benny Benassi, Piero Pelù, Malika Ayane, Cristina D’Avena e Mirko Casadei, che pubblicamente o privatamente hanno manifestato nel concreto la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa – ha dichiarato Panieri anche a nome degli altri sindaci –. In modo del tutto legittimo, un’altra importante agenzia di organizzazione concerti ha annunciato alla stampa un evento analogo, a Reggio Emilia, verso la fine di giugno. Noi facciamo i sindaci, non gli organizzatori di eventi e mai abbiamo voluto in alcun modo creare concorrenza".

La "moltiplicazione di eventi analoghi" rischierebbe, nella lettura del primo cittadino, di "aumentare i costi organizzativi a danno delle donazioni e di distogliere tempo e risorse da obiettivi più importanti e pertinenti al nostro ruolo". Da qui la decisione di rinviare tutto a data da destinarsi. "Siamo certi che Music Valley, coerente con il Dna della Romagna e dei nostri territori, potrà trovare, in un futuro da definire, concretezza in un grande festival aperto, popolare, dinamico che unirà tutti i generi musicali della regione, generazioni diverse e che potrà essere organizzato sempre a Imola, in Romagna, come e dove merita questa terra di grandi artisti – conclude Panieri –. Magari sviluppando un’edizione speciale nel 2024 dedicata sempre ai territori colpiti dall’alluvione, per evitare che i riflettori si spengano e per mantenere alta l’attenzione".