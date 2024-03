Anpas, corso di guida sicura agli autisti

Una straordinaria collaborazione è stata sottoscritta tra Anpas Emilia-Romagna e la società Autodromo di Imola, e, ieri, questa collaborazione ha portato al primo appuntamento che ha ottenuto un grande apprezzamento: un corso di guida sicura rivolto agli autisti delle ambulanze e automediche. Sono stati circa 70 i partecipanti al corso (più 20 formatori e 10 membri dello staff) che si è svolto lungo lo storico tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: un circuito che ha fatto e continua a fare la storia dell’automobilismo.

Grande soddisfazione da parte del presidente di Anpas Emilia-Romagna, Iacopo Fiorentini: "Per noi è davvero un onore e un privilegio poter contare su questa partnership – sottolinea –. Svolgere corsi di guida sicura per i nostri autisti in questo contesto, accompagnati da istruttori esperti, significa muoverci con le massime condizioni di sicurezza e nel contempo assimilare competenze avanzate per riuscire ad essere tempestivi nelle situazioni di emergenza, arrivare il prima possibile a soccorrere chi si trova in difficoltà e nel contempo avere le massime garanzie di sicurezza per chi guida e viaggia sui nostri mezzi. Ringraziamo sentitamente la società dell’Autodromo per questa collaborazione così preziosa".

La giornata ha visto anche il saluto della leggenda dell’automobilismo italiano e presidente del Cda dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Gian Carlo Minardi: "Questa collaborazione con Anpas – spiega Minardi – ha per noi un grande valore. Siamo tutti perfettamente consapevoli del lavoro che quotidianamente le Pubbliche Assistenze portano avanti a favore delle comunità e di chi ha bisogno di sostegno e soccorso. Peraltro questo evento mette in luce la forte vocazione dell’Autodromo ad ospitare corsi, potendo contare su uno staff di valore. Per noi inoltre, in ogni attività ospitata sul circuito, la sicurezza ha un valore assoluto, dobbiamo tenerla nella massima attenzione in ogni azione. In occasione di questo corso in particolare, la velocità è un aspetto secondario, la cosa principale è riuscire a trasmettere le competenze per avere sempre il controllo del mezzo, anche in situazioni che potrebbero trasmettere stress e agitazione agli autisti".

Alla giornata sono intervenuti anche il sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Turismo e Servizi al Cittadino, Elena Penazzi.