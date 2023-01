Ant ha dato aiuto a 40 persone

Anche nel 2022, con il contributo della città e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, è stato possibile sostenere il supporto psicologico ai pazienti oncologici e alle famiglie che ricevono assistenza specialistica domiciliare gratuita da Ant sul territorio. Il servizio, che si affianca all’intervento di medici e infermieri a casa dei pazienti, vuole dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle famiglie che stanno affrontando il duro percorso della malattia.

Lo scorso anno la psicologa che opera nel territorio imolese ha sostenuto 20 pazienti, 15 familiari per l’elaborazione del lutto e cinque caregiver che prestano assistenza a casa del malato. In una nota, Fondazione Ant ringrazia di cuore la città e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per il sostegno.