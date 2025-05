Antenna telefonica a Ponticelli: l’incontro. FdI: "Il Pd ha ignorato i cittadini per mesi"

"Un risultato di Fratelli d’Italia che ha saputo dare ascolto alla comunità di Ponticelli, mentre il Pd che governa aveva sonoramente ignorato i cittadini per lunghi mesi". Nicolas Vacchi (foto), consigliere comunale meloniano, rivendica la decisione del Comune di organizzare un incontro tecnico di approfondimento sul tema degli impianti dedicati alla telefonia mobile sul territorio. L’appuntamento è per martedì 20 maggio alle 17 nella sala polifunzionale di Ponticelli, frazione nella quale a breve potrebbe arrivare una nuova antenna. Il tema è già stato discusso, almeno in parte, in un altro incontro che organizzato nelle scorse settimane.

"Per i cittadini, al di là di ogni scetticismo aprioristico, è stata un’occasione per confrontarsi e raccogliere testimonianze al fine di approfondire un tema di grande attualità – ricostruisce Vacchi –. ‘Domande, riflessioni, suggerimenti’ erano i punti di partenza di un volantino rapidamente imbuchettato per l’intera comunità. Facendo seguito all’impegno assunto in quella sede, immediatamente al termine della riunione ho provveduto a chiedere un incontro al sindaco Panieri e all’assessore delegato unitamente ai membri del gruppo di cittadini di Ponticelli in riferimento alla eventuale installazione di antenne nella frazione. Ho altresì rappresentato – conclude l’esponente di opposizione – che sarebbe opportuno che all’incontro vi fossero i tecnici comunali competenti, per dare massima disponibilità informativa e garantire opportuni processi partecipati nell’interesse dei cittadini".