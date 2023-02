Anteprima Baccanale, c’è una data

di Mattia Grandi

Più di una suggestione. L’ipotesi di un’anteprima del Baccanale a primavera trova terreno fertile in città.

"La maggioranza degli associati Arialco ha espresso parere positivo sulla possibilità di sviluppare l’idea lanciata da Max Mascia – racconta Raffaele Benni alla guida di quel sodalizio che raggruppa ristoratori e albergatori del territorio imolese –. Poche le osservazioni contrarie. Tra i punti fermi, però, l’intoccabilità della rassegna originaria in autunno. Un format vincente che mette, da tempo, tutti d’accordo".

E ci sarebbero perfino delle potenziali date: "Abbiamo proposto e indicato al municipio una finestra temporale di riferimento – continua –. Dal 15 al 23 aprile prossimi. Un periodo, dati alla mano, di bassa stagione successivo alle festività pasquali e non in sovrapposizione con eventi fieristici ed appuntamenti in pista all’autodromo Enzo e Dino Ferrari".

Insomma, si inizia a fare sul serio. E anche dalle parti del municipio l’idea sarebbe già al vaglio in termini di organizzazione e fattibilità. "Un elemento di novità che potrebbe avere senso nel mosaico delle iniziative primaverili di Imola – ragiona Danilo Galassi, presidente di Confcommercio Ascom Imola –. Si partirebbe da zero con una manifestazione da plasmare sull’asse collaborativo tra istituzioni e vari portatori d’interesse". Con qualche spunto da cavalcare: "Una serie di attività collaterali per raccogliere il gradimento e l’interesse dei giovani. Ma anche per valorizzare gli spazi verdi della città – prosegue –. Mi piacerebbe che, all’atto della valutazione del tema da sviluppare, si coinvolgessero anche i bar. Potrebbero usare la loro fantasia nella realizzazione di colazioni e aperitivi. Non dimentichiamo le difficoltà di questa categoria durante i lunghi mesi della pandemia". Poi due parole su Mascia, papà della proposta: "È un grande professionista. Una persona seria e preparata – conclude Galassi –. Ha individuato la strada giusta per rafforzare l’appeal di un evento culturale e gastronomico tutto imolese che in tanti ci invidiano".

Pollice in alto anche per Sabina Quarantini, al vertice di Confesercenti: "Parere favorevole per una programmazione completa in grado di anticipare, e promuovere, al meglio l’edizione principale del Baccanale – riflette –. Evitare, però, qualsiasi rischio di confusione tra storia e novità". Ma c’è di più: "Sfruttare il periodo di frequenza scolastica per il massimo coinvolgimento degli istituti. Analizzare con minuzia il quadro di quegli appuntamenti che animano la città per scongiurare sovrapposizioni – aggiunge la Quarantini –. Qualche nostro associato ci ha rimarcato le difficoltà registrate con l’anticipo dell’ultima edizione del Baccanale autunnale in parallelo alle Finali Mondiali Ferrari in circuito". Via libera alle proposte: "Un paio di settimane di durata sarebbero già sufficienti per dare risalto alle tipicità primaverili del territorio – conclude –. Importantissime le iniziative di intrattenimento collaterali, soprattutto in veste pomeridiana, per attrarre gente in centro storico a beneficio di tutti i negozi. Un antipasto per il piacere di tutti, non solo dei ristoranti".