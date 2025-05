Anteprima Baccanale . Due giorni di festa all’insegna del gusto : "Più valore al territorio"

Un antipasto del ricco menù che verrà proposto in autunno, con la presentazione del tema scelto per l’edizione 2025: ‘Un mondo di spezie’. Torna nel weekend ‘Anteprima Baccanale’, che alla sua terza edizione accende di nuovo i riflettori sulla grande rassegna del Comune dedicata alla cultura del cibo, all’enogastronomia e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. In piazza Matteotti, sabato e domenica, chef e maestri pasticceri proporranno gustose creazioni ispirate al tema, offrendo al pubblico un assaggio originale e saporito della rassegna.

Sono nove i locali che hanno raccolto la sfida di ideare una prelibata ricetta a tema per questa anticipazione primaverile: Fiskebar Linea 22 (mare in insalata cerfoglio e maionese affumicata al rafano), Taverna San Pietro (bao alla curcuma, capocollo soia e cumino, cipollotto e panna acida), Casa Serafini (pasta mista, funghi trovati, ginepro e cipresso), Osteria del Vicolo Nuovo (lasagnette gratinate con zucchine e provola allo zafferano), Ristorante San Domenico (Gamberi croccanti, crema alla curcuma e insalata di asparagi al sommaco), Ristorante Semplice (pollo al curry e basmati al coriandolo), Pizzeria Quattroquinti (la provola e pepe sbagliata), Dulcis Cafè (tiramisù alla vaniglia e albicocche al cardamomo) e Pasticceria Sebastiano Caridi (cotton cheese 2.0); a questi si aggiunge Vivanderia note e aromi con la sue proposte da bere.

Ad accompagnare le creazioni degli chef, il vino dei due aziende agricole: Poderi delle Rocche e Tenuta Manarese. Clai, sponsor della manifestazione, sarà inoltre presente con uno stand dedicato alla vendita e all’esposizione dei propri prodotti.

"Anteprima Baccanale, che negli ultimi anni ha rappresentato la grande novità del panorama culturale imolese, è oggi una gradita conferma – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Un momento di celebrazione gioiosa della convivialità, pensato per iniziare a incuriosire il pubblico nei confronti della rassegna autunnale, dedicata quest’anno a un tema che non può che stuzzicare la fantasia e il palato. La grande sfida sarà valorizzare le eccellenze del territorio, inquadrandole in uno scenario cosmopolita, fatto di sapori anche esotici".

In occasione di ‘Anteprima Baccanale’, il centro storico si anima con iniziative promosse dagli esercenti che hanno deciso di mettersi in gioco, proponendo eventi e attività a tema. Le calde serate primaverili saranno arricchite da proposte musicali a partire dalle 19. Sabato si alterneranno alla consolle dj Marco Regaz e DJ Fede Cerve, mentre domenica sarà dj Simon Vincent a far ballare il pubblico in piazza. Il programma completo è online sul sito Internet e sui canali social del Baccanale.