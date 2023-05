Anteprima Baccanale Successo dal gusto dolce "In tre giorni 4mila piatti Il ricavato agli sfollati"

Quattromila piatti serviti in tre giorni, più tante iniziative legate al cibo e alla cucina. Debutto positivo per ‘Anteprima Baccanale’, novità assoluta nel calendario di appuntamenti della città. Andata in scena lo scorso fine settimana, l’iniziativa che ha avuto come epicentro piazza Matteotti ha rappresentato un vero e proprio assaggio di quanto avverrà nel corso dell’edizione autunnale della tradizionale rassegna enogastronomica organizzata dal Comune che quest’anno avrà per tema ‘Mediterraneo’.

Ma l’evento è stato soprattutto l’occasione per contribuire alla raccolta fondi per aiutare le numerose famiglie e imprese del territorio che hanno subito gravi danni dall’alluvione. Ristoratori, barman, pasticceri si erano infatti uniti nel devolvere una parte del ricavato delle tre giornate alla causa dell’alluvione. L’entità della somma di denaro raccolta e gli interventi per i quali sarà destinata saranno resi noti nei prossimi giorni.

"Un grande successo – sintetizzano il sindaco Marco Panieri e l’assessore Giacomo Gambi –. Sarebbe stato difficile prevedere il risultato, proprio per il carattere di novità della rassegna, tuttavia l’esito ha superato le nostre aspettative e non potremmo esserne più soddisfatti. Un evento ancor più speciale perché, di fronte alle difficoltà che il nostro splendido territorio ha attraversato e sta ancora attraversando, tutti hanno voluto contribuire. E non c’è stata esitazione nel decidere di devolvere parte del ricavato alle persone e aziende così duramente colpite dall’alluvione".

In piazza Matteotti erano presenti con un proprio stand Cavò, Dulcis Caffè, E Parlamintè (solo la domenica), Galleria n. 8, Le 3 Marie Borghetto, Mamma mia Cafè, Pizzeria Quattroquinti, ristorante San Domenico, Vivanderia note e aromi, il food truck di Casa Spadoni, comitato Doc Colli di Imola, Il mielaio del Guelfo, azienda agricola Ca’ Monti, società agricola ‘Di tutto un po’’, società agricola Franchini.

"È stato un bel week end – commenta Max Mascia, chef del ristorante San Domenico, che ha creduto fin da subito nella manifestazione –. Sia il meteo sia la curiosità per questa prima edizione hanno portato molta gente, in particolare venerdì e sabato un pubblico giovane e la domenica in modo maggiore le famiglie, confermando un afflusso trasversale. Si tratta quindi di un bel successo che ci consente di fare una iniziativa adeguata per quanto riguarda la beneficenza. C’è un bel gruppo di giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e sono già pronti per la prossima edizione".