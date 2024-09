‘Antica Fiera’ a Fontanelice. Festa fra sapori e mercatini. Anteprima alla Conca Verde

A Fontanelice è tutto pronto per l’edizione 2024 dell’Antica Fiera. Due giornate di festa, il 7 e l’8 settembre, per rinverdire quelle tradizioni che bagnano le proprie radici nel XVII secolo. Già, perché dopo il terremoto del 1672, i fontanesi invocarono l’aiuto della Vergine della Consolazione e le cinsero il capo con una corona d’argento. Da quel momento in poi, ogni anno in questo periodo, si celebra la ricorrenza diventata occasione di incontro e socialità per gli abitanti del paese e delle campagne. E se la formula delle due giornate di festa adottata negli ultimi anni è ormai collaudata, la grande novità è la concentrazione nel parco della Conca Verde dell’anteprima serale del 7.

Si partirà alle 18 tra street food della tradizione, curati dalle aziende agricole, attività commerciali e associazioni della zona, mercatino dell’artigianato, esposizione di trattori agricoli e tanta buona musica. Dalle 19 alle 21, infatti, esibizione del gruppo Trì a ritmo di folk irlandese poi dance anni 90 fino a notte fonda con Dj Fighet. "La volontà è quella di ritornare a valorizzare uno dei luoghi più importanti e strategici del nostro paese come l’oasi naturale della Conca Verde – spiega il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi -. Dopo una serie di interventi di cura, manutenzione e pulizia (ma anche la realizzazione dell’area camper e il piccolo parco giochi per i bimbi, ndr), vogliamo convogliare lì quante più attività possibili per avviare l’operazione rilancio che in futuro interesserà pure la riqualificazione degli stabili ricettivi esistenti ormai inutilizzati da tempo". Domenica 8 si comincerà di buon mattino con una primizia originale: una seduta di yoga con gli alpaca. L’appuntamento è al giardino della scuola dell’infanzia in via VIII Dicembre insieme ai simpatici animali e all’istruttrice Stefania Marsiliano. L’iscrizione è libera e gratuita (prenotazione alla mail fieraagricola@comune.fontanelice.bo.it). Riflettori puntati poi sul centro del paese con l’esposizione zootecnica e delle macchine agricole e il mercato straordinario con i prodotti tipici. Senza dimenticare le tante attività ludiche nell’area sportiva e lungo le vie dell’abitato, targate ‘Ludobus – Giochi per tutti’, il laboratorio del formaggio per bambini con l’azienda agricola biologica Bordona e le sonorità american folk rock del trio Old Stories.

In biblioteca, invece, ecco la mostra ‘Poesie di stoffa’, dedicata a Giuseppina Cavina, che raccoglie le opere inedite di Valeria Vespignani. Prelibatezze gastronomiche in distribuzione negli stand gestiti da Comitato Sagra Pié Fritta, dall’Associazione per la Cultura Rurale, Birrificio Valsenio, Fiume diVino, Asd Fontanelice e Cioccolateria Imola. "Speriamo nel bel tempo nel corso di un week end che vedrà tanti eventi concomitanti in programma nella vallata del Santerno – conclude Meluzzi -. L’agricoltura e le nostre aziende agricole? Sono un patrimonio da difendere, baluardo di lavoro, tradizione, sviluppo economico".