Antica Fiera Agricola pronta a stupire. Musica, street food e folclore. Weekend nel nome della tradizione

A Fontanelice manca sempre meno all’edizione 2025 dell’Antica Fiera Agricola. Due giornate di festa, il 6 e 7 settembre, per rinverdire quelle tradizioni che risalgono addirittura al XVII secolo. Già, perché dopo il terremoto del 1672, i fontanesi invocarono l’aiuto della Vergine della Consolazione e le cinsero il capo con una corona d’argento. Da quel momento in poi, ogni anno a ridosso dell’8 settembre, si celebra la ricorrenza diventata una preziosa parentesi di incontro e socializzazione per gli abitanti del paese e delle campagne limitrofe. Formula che vince non si cambia per un intero weekend di attrazioni e divertimento con il coinvolgimento, iniziato già lo scorso anno, del parco della Conca Verde per l’anteprima del 6. Si partirà alle 18 per una serata piena di allegria: musica e street food della tradizione, quest’ultimo curato dalle attività agricole, commerciali e dalle associazioni del posto, dove gustare tante prelibatezze a base di prodotti tipici del territorio. Da non perdere, poi, lo spettacolo di ‘Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna’ tra folclore, sette note, balli e gli immancabili ‘sciucaren’.

Domenica 7, invece, riflettori puntati sul centro storico del paese dove si comincerà di buon mattino. Apertura alle 9 con esposizione di animali e macchine agricole, mercato e stand gastronomici con il Comitato Sagra Pié Fritta, Acr, Beerseck, Fiume diVino, Asd Fontanelice, Aic, Cioccolateria Imola e Proloco Fontanelice. Tante le attività collaterali: dalla Sound Walking, camminata dal cuore dell’abito alle rive del Santerno per ‘Immergersi nelle energie della natura’ insieme all’artista Luigi Berardi, al laboratorio creativo per i più piccoli nel giardino della scuola primaria.

Da non perdere, alla biblioteca comunale ‘La Fonte’, la presentazione del libro ‘La cantina del nuovo liscio’ a cura di Giordano Sangiorgi. Ma anche prove pratiche di arrampicata sugli alberi per i bambini e il pomeriggio di giochi all’altezza di via VIII Dicembre. Alle 15 lo show dell’orchestra spettacolo ‘Veronica Ricci e Jastin Visani’ prima del rompete le righe.

"Confidiamo, come sempre, nella clemenza del meteo per un weekend pieno di attrattive – sottolinea il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi –. L’agricoltura e le aziende agricole, alle latitudini della vallata, sono un patrimonio da salvaguardare con impegno perché incarnano uno spaccato di tradizione e di sviluppo economico e produttivo della collina".

Non solo. "Un evento che permette di mettere in vetrina il paese e il territorio con le sue eccellenze – continua –. Il nostro ringraziamento va ad agricoltori e allevatori che, attraverso il lavoro quotidiano, mantengono viva la campagna coltivando materie prime di qualità. L’Antica Fiera è un’occasione di incontro, socializzazione, condivisione e, per i bimbi, di ritrovare il contatto ormai perso con gli animali e le usanze di un tempo".

Mattia Grandi