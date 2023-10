Antichi Mestieri alla Sagra del Marrone a Castel del Rio

Un’anticipazione che fa rima con bella novità nel cartellone dell’edizione numero 67 della Sagra del Marrone di Castel del Rio. Il celebre appuntamento autunnale del paese dell’alta vallata del Santerno, in programma nelle quattro domeniche 8, 15, 22 e 29 di ottobre, riabbraccerà anche il fascino delle botteghe artigiane che sorgono nel cuore del centro storico dell’abitato. Già, perché non tutti sanno che, a pochi passi da piazza della Repubblica lungo quella stradina con casette di sasso che sfocia in via IV Novembre, pulsava il vero cuore dell’economia locale. Luoghi di lavoro di fabbri, calzolai e bigonciai capaci di tramandare arte e mestiere di generazione in generazione. Così, per quella che assomiglia a tutti gli effetti a un progettualità di rivalutazione delle passate tradizioni a beneficio delle nuove generazioni, il municipio di Palazzo Alidosi non ha perso tempo. Insieme ad alcuni volontari del posto, infatti, i cantonieri comunali hanno dato una ripulita ai locali e rispolverato gli antichi attrezzi che saranno esposti durante un libero percorso di visita concomitante alle giornate della sagra. Un salto indietro nel tempo per rinverdire l’essenza più genuina della borgata storica di Castel del Rio e, perché no, gettare le basi per articolare un approfondimento alternativo da proporre ai turisti in arrivo in collina per partecipare ai tanti eventi di festa del calendario alidosiano.

Mattia Grandi