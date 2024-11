Antichi orologi, esposizione pronta a stupire

Nell’attesa della tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie che si terrà domani nel centro storico, il primo evento del programma di Castèlanadèl 2024 sarà l’inaugurazione oggi della mostra “Il Tempo nell’Arte - Spazio Vita Movimento” dedicata agli antichi orologi di Castel San Pietro Terme, organizzata da Comune e Pro Loco in collaborazione con l’Associazione per le Arti Francesco Francia nella Città Metropolitana. L’appuntamento è alle 18,30 nella sala espositiva di via Matteotti 79. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale. L’apertura ufficiale sarà preceduta da una visita guidata alle 16.