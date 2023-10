Antipasto con J.J. Thames

Otto serate di musica e una grande anteprima per la nuova edizione del Bubano Blues Festival. Dopo i consensi, e vari sold out, inanellati nella passata stagione, la rassegna di scena alla sala civica di via Lume nella frazione mordanese è pronta per il bis. L’obiettivo? Apprezzare il blues attraverso concerti di alta qualità. Si partirà il 4 novembre con un antipasto speciale insieme alla cantante americana J.J. Thames e al chitarrista Luca Giordano, due star internazionali della specialità.