Antipasto della Formula Uno In pista c’è la McLaren di Norris E i tifosi fanno le prove per il Gp

di Enrico Agnessi

È uno dei simboli del Circus che fu. Una scuderia storica, per quanto oggi relegata a un ruolo di secondo piano nel Mondiale, il cui nome resterà per sempre legato al meraviglioso primo atto del romanzo che ha visto la Formula 1 protagonista a Imola tra l’inizio degli anni Ottanta e la prima metà dei Duemila. Erano in tanti, e con queste premesse non c’è troppo da stupirsi, a sbirciare il primo dei due giorni di test a porte chiuse che la McLaren ha programmato ieri e oggi in riva al Santerno.

A tenere in alto i colori del team britannico, che può vantare una dozzina di titoli mondiali vinti grazie a nomi mitici quali James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna e Lewis Hamilton, ci sono oggi i giovani Lando Norris e Oscar Piastri. A Imola scendono in pista al volante della MCL35M 2021, in quanto il regolamento non consente loro di testare vetture più recenti.

"Perché aspettare tre settimane per tornare in pista quando puoi farlo solo tre giorni dopo?!", scherzano via social dalla McLaren, impegnata lo scorso weekend nel Gran premio di Australia e ora di nuovo in pista a Imola in attesa di volare in Azerbaijan per la gara del 30 aprile.

Dietro le reti di recinzione, tanto sul rettilineo di partenza quanto all’ex Variante Alta (oggi curva Gresini) e soprattutto alla Acque minerali, decine e decine di appassionati che si sono dati il cambio durante tutto il corso di una giornata fredda ma soleggiata.

Tutto attorno, l’Autodromo si conferma un enorme cantiere come mai era accaduto negli ultimi anni. Si lavora per la nuova passerella sopra i box, la cui costruzione tiene in ansia in vista dell’arrivo delle European Le Mans Series tra circa un mese. Poche decine di metri più in là, tecnici all’opera per restaurare il monumento di Arman all’ingresso del circuito, mentre in via Malsicura si allestisce la zona riservata ai media ‘sfrattati’ per far posto alle aree hospitality chieste a gran voce dalla F1.

E poi ci sono le tribune provvisorie da mettere a punto (dal rettilineo di partenza alla curva Gresini fino ad arrivare alla variante Villeneuve), quella ecologica della Tosa da riportare a nuovo (ultimata la prima parte dei lavori), e i bagni sotto la tribuna M da riqualificare. Viavai anche all’ex America Graffiti, che riaprirà in tempo per il Gran premio sotto l’insegna Doppio Malto (birra e cucina).