Anusca, ecco Calvigioni: "Avanti nel solco di Gullini"

E’ Renzo Calvigioni il successore di Paride Gullini. A distanza di cinque mesi dalla scomparsa del fondatore di Anusca, l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe che ha storicamente la sua sede a Castel San Pietro ha eletto ieri la nuova guida. Marchigiano di Macerata, laureato in Giurisprudenza nell’ateneo maceratese, Calvigioni è stato responsabile dei servizi demografici del comune di Corridonia dal 1989 al 2016, e congiuntamente al suo operato nel comune marchigiano è iniziata, datatissima, anche la sua collaborazione in Ansuca. Già nel 1996, infatti, Calvigioni ha iniziato a prendere parte in veste di relatore a corsi, convegni e seminari organizzati da Anusca, affrontando e approfondendo sempre tematiche in materia di stato civile. Nel 2003 poi, scelto da Anusca, ha fatto parte della Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per l’esame e commento della ’Indagine sugli uffici dei servizi demografici comunali’ e del Comitato Tecnico, sempre presso il Ministero dell’Interno, per ’L’informatizzazione dei registri comunali di stato civile - Linee guida per la sperimentazione’. Dal 2001 a quest’anno, e dunque per quasi un quarto di secolo, oltre a portare avanti il ruolo di ‘Esperto di Anusca’, è sempre stato relatore nell’appuntamento annuale più importante per l’Associazione, il Convegno Nazionale.

"Mi attende un ruolo di grande impegno e di responsabilità – sono le prime parole rilasciate al Carlino da Calvigioni –. Umanamente ho accolto con molta emozione l’elezione a presidente, un ruolo di grande prestigio svolto prima di me da una persona, Gullini, incomparabile per qualità, lungimiranza, efficienza". Inevitabilmente Calvigioni si è soffermato anche sul compianto Gullini, rimarcando "la straordinaria eredità che ci ha lasciato. Il mio compito, consapevole che il percorso di Gullini sarà impossibile da ripetere e da eguagliare, dovrà essere quello di continuare sullo stesso solco da lui tracciato". A chiederglielo, in fondo, sono stati ieri anche i tantissimi associati Anusca che sono giunti a Castel San Pietro "da ogni angolo d’Italia, con ogni Regione che è stata rappresentata nella sala del Centro Artemide. Hanno voluto essere presenti in così tanti (oltre 600, ndr), affrontando ore di viaggio, per dare sostegno all’Associazione, per far sentire forte e chiaro il loro messaggio: Anusca deve proseguire la strada imboccata da Gullini". Già da lunedì Calvigioni sarà presente nel suo nuovo ufficio di viale Terme in Associazione, promettendo sin da ora "tutto l’impegno possibile e la massima disponibilità".

Claudio Bolognesi