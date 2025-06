Anusca, la nuova squadra. Ecco la giunta esecutiva

Affluenza record di oltre 500 soci provenienti da ogni angolo d’Italia per l’elezione del presidente e delle cariche sociali per il prossimo quadriennio 2025-2029 di Anusca. Il futuro dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ripartirà, come anticipato domenica su queste colonne, dal nome di Renzo Calvigioni, 71 anni, responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Corridonia dal 1989 al 2016, entrato nell’orbita di Anusca quasi trent’anni fa, da più di venti relatore ad ogni convegno nazionale dell’Associazione ed Esperto Anusca.

Il momento elettorale è stato preceduto dalla riunione del Consiglio generale uscente per l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 e preventivo 2025.

In seguito, è stato eletto il nuovo presidente Calvigioni e sono poi stati eletti i vice Giorgio Moraglio, Roberto Palombo, Graziano Pelizzaro e Silvia Peruzzo assieme alla Giunta esecutiva che sarà composta da Francesco Bardari, Marika Cangialeoni, Silvia Cornetto, Iginio Del Vecchio, Maria Grazia Di Marco, Dina Faccini, Francesca Fantoni, Luigi Loffredo, Roberta Mugnai, Franca Pasqualato, Tiziana Piola, Franco Stacul, Lauretta Staffoni, Thomas Stigari, Silvana Varagona e Franco Vincenzi. È stato infine eletto il nuovo Consiglio generale, formato da 160 membri.

L’obiettivo della nuova compagine direttiva rimane proseguire nel solco tracciato dal fondatore Paride Gullini, assicurando una formazione di qualità, per garantire il supporto necessario ai Servizi Demografici di domani.

"Mi attende un ruolo di grande impegno e responsabilità – ha sottolineato il neo eletto Presidente Calvigioni –. L’eredità che raccolgo dallo straordinario lavoro di Gullini è particolarmente importante, ma sarà un grande stimolo per continuare a far crescere questa realtà nel suo operato quotidiano al fianco della pubblica amministrazione italiana, nella quale gli uffici demografici svolgono un ruolo fondamentale per soddisfacenti le richieste dei cittadini e garantire efficienza e funzionalità".

