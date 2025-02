Anusca, Santi timoniere ad interim. Il nuovo presidente entro giugno

Il presente è Sergio Santi, presidente ad interim fino a giugno, quando l’Assemblea dei soci fondatori esprimerà un nuovo timoniere. A un mese dalla scomparsa di Paride Gullini l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe con sede a Castel San Pietro prova a guardare in direzione futura. Le attività non si sono mai interrotte, anche se l’eredità del ‘padre’ di ANUSCA, Gullini, non passerà in mano al successore fino a metà anno, quando è in programma l’assemblea che designerà il nuovo presidente. A coordinare nei prossimi quattro mesi il lavoro dell’Associazione è Sergio Santi, vicepresidente vicario e strettissimo collaboratore da sempre di Gullini, col quale aveva un rapporto di grandissima amicizia, come deciso dalla giunta esecutiva lo scorso 31 gennaio.

Intanto, a un mese dalla scomparsa di Gullini, nei giorni scorsi, è giunto il ricordo della Federazione Federale Tedesca degli ufficiali di Stato Civile, associazione facente parte dell’EVS, l’associazione europea degli ufficiali di stato civile che ebbe tra i soci fondatori proprio il compianto Gullini. "Era un amico, è stata una perdita che ha scosso tutti noi profondamente – spiegano dall’associazione –. Paride Gullini non era solo una persona fantastica, ma anche un uomo la cui dedizione e l’impegno per Anusca, a lui così cara, era molto ammirevole. Come membro fondatore dell’Evs, ha contribuito in maniera significativa a creare un’organizzazione leader nella scena internazionale dello Stato Civile. La sua conoscenza, eloquenza e abilità ad ispirare ed unire le persone, non sarà mai dimenticata. Era, inoltre, conosciuto per la sua generosità e il suo costante supporto per molte persone. Ha lasciato un segno permanente non solo attraverso le sue azioni, ma anche attraverso la sua cordialità e il suo modo di fare sempre così rispettoso. Che la memoria di Paride Gullini possa essere fonte di ispirazione e di eredità per le future generazioni".

A margine delle parole della Federazione Federale Tedesca degli ufficiali di Stato Civile firmate dal presidente Volker Weber, sono giunte anche quelle del presidente ad interim Sergio Santi, che ha ricordato come "la sensibilità particolare verso il tema del confronto e dello scambio di informazioni ed esperienze con paesi che hanno ordinamenti diversi da quello italiano portò Gullini a far sì che Anusca fosse tra i soci fondatori di Evs nel maggio del 2000. Gullini, da sempre convinto che la comprensione e la collaborazione fra popoli e culture diverse si riverberi sulla qualità dei servizi al cittadino, fu poi per due mandati consecutivi presidente dell’Evs a partire dal 2010".