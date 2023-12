Anusca, un anno da incorniciare. Volano le presenze alle Terme

Un 2023 ricco di record per l’associazione, e di numeri in crescita per tutti gli altri rami del gruppo, dagli hotel alle Terme. Anusca chiude un anno da ricordare e viaggia col vento in poppa verso un futuro prossimo che si prospetta pieno di ulteriori soddisfazioni. Seduto alla scrivania del suo ufficio, il presidentissimo Paride Gullini snocciola numeri che per l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe sono l’inequivocabile manifesto di un successo ottenuto in decenni di intenso lavoro e grandi sacrifici. "Lo diciamo con soddisfazione enorme: quest’anno abbiamo battuto ogni precedente record, sia come tesserati individuali che come comuni. Siamo arrivati a quota 5.064 comuni iscritti, l’83% delle comunità presenti nel Paese. L’anno scorso erano 4.920, un numero già importantissimo. Gli individuali sono oltre 39 mila (39.094), l’anno scorso erano quasi 26 mila". Impressionanti, complice anche la possibilità di operare a distanza, i numeri della formazione attraverso giornate in presenza e webinar tenuti dagli esperti Anusca, che hanno sfondato il muro delle 39 mila, contro le quasi 26 mila del 2022. Il totale dei quesiti risolti si avvicina a 7.900 (7880), il 20% in più dello scorso anno. "Anche questa una grande soddisfazione, che evidenzia da una parte quanto sia essenziale per gli operatori dei comuni italiani il ruolo di Anusca, ma che dall’altra parte ci obbliga, ed è quello che sempre cercheremo di fare, ad essere sempre più preparati", ribadisce Gullini.

Se non bastasse, poi, c’è anche il freschissimo successo del Convegno Nazionale (terminato a fine novembre), svolto quest’anno a Chianciano Terme che ha visto la partecipazione di 851 operatori contro i 752 del 2022. Le soddisfazioni per Anusca escono però dalle mura dell’Accademia e attraversano il viale per giungere allo stabilimento termale rilevato ormai da un lustro. Nei reparti man mano rinnovati attraverso importanti investimenti sono state registrate quest’anno "il 10% in più delle presenze", conferma soddisfatto l’amministratore delegato Stefano Iseppi che parla di un "equilibrio economico-finanziario" che, giusto sottolinearlo, ben pochi stabilimenti termali del Bel Paese possono vantare. E se l’innesto di nuove figure professionali denota il desiderio di cavalcare anche nei prossimi anni una crescita post-pandemia che non si è fin qui arrestata, una delle maggiori soddisfazioni è costituita "dal netto calo dei consumi di energia dovuto agli investimenti fatti sul fotovoltaico che ci permette di autoprodurre buona parte dell’energia che consumiamo".

Claudio Bolognesi