Anziana nel mirino Truffa sventata

Ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana la cui figlia ha contattato la Cgil per riferire l’accaduto (e da qui è partita la denuncia). Una donna, spacciandosi per un’operatrice della Cgil, ha parlato alla pensionata di bonus, pensione e di un’assicurazione, chiedendole di mostrarle il denaro che aveva in casa, che pare non le sia stato sottratto. "Ribadiamo – scrive la Cgil – che nessun operatore della Cgil va a domicilio per pratiche o informazioni, né può riscuotere denaro. Invitiamo – sottolinea ilsindacato – alla massima attenzione e a non consegnare mai soldi ad estranei. In casi sospetti, occorre chiamare 112 o 113".