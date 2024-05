Anziani rimasti senza montascale: "Il Comune si interessi al caso"

Anziani e persone con problemi di deambulazione costretti a scalare l’Everest delle scale di casa perché il montascale non è funzionante. Accade in via Mazzini 39, in una palazzina che ospita appartamenti protetti, per di più abitati da persone anziane o con difficoltà motorie.

A rendere pubblica la vicenda è il consigliere Giovanni Bottiglieri, in quota Fratelli d’Italia, che ha protocollato a inizio maggio un’interpellanza che dovrà trovare risposta entro la fine dell’attuale mandato. Bottiglieri afferma di essere stato informato dei fatti "da diversi abitanti dello stabile che mi hanno contattato perché esasperati da una situazione che si protrae da mesi e che li mette in grande difficoltà. Il montascale infatti, provvidenziale vista l’assenza di ascensore per salire e scendere le scale, è guasto da moltissimo tempo e nessuno viene a ripararlo".

I residenti, aggiunge il consigliere, "hanno più volte fatto presente la problematica all’amministrazione comunale, ma non si è ancora arrivati alla risoluzione del disservizio". Anzi, il paradosso è che, come comunicato dagli abitanti della palazzina, "un tecnico si è presentato tempo fa, ha fatto salire il montascale dal piano terra sino all’ultimo piano senza però fare alcuna prova con gli abitanti del luogo. Morale della favola: ora il sedile si trova all’ultimo piano, dove l’ha fatto salire il tecnico, ma continua a non funzionare". Ad aggravare la situazione c’è il fatto, insiste Bottiglieri, "che l’apparecchio di discesa e risalita non viene utilizzato per uno o due singoli soggetti, ma da quasi tutti i residenti vista l’età e le problematiche. Persone che, ogni giorno, devono tentare la ‘scalata’ fino al proprio appartamento e che, disincentivati dall’enorme fatica di scendere e salire, inevitabilmente spesso ‘si costringono’ in casa".

Nell’interpellanza Bottiglieri chiede di sapere "se sindaco e amministrazione comunale è a conoscenza di questa problematica, e se così non fosse, o se non fosse di competenza del comune, se è comunque possibile interfacciarsi con l’ente preposto per rendere noto il disservizio in modo da giungere a una risoluzione più celere possibile".

Claudio Bolognesi