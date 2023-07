Aperitivo con vista sui Gessi a Tossignano: scopri l'unicità dei Colli Unesco

Un aperitivo in terrazza con vista sulla Vena del Gesso. Il 27 luglio sarà una serata inedita per il Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola. Battenti aperti al pubblico per il rinnovato Palazzo Baronale di piazza Andrea Costa a Tossignano per godere del panorama mozzafiato sull’unicità di quelle colline in corsa per ottenere la certificazione di ‘Patrimonio dell’Umanità Unesco’. Una parentesi significativa anche per il rilancio del territorio della vallata dopo gli ingenti danni causati dall’alluvione.

Dalle 19, con ingresso a pagamento e prenotazione possibile sul portale web di IF Imola Faenza Tourism Company, spazio alla visita guidata delle sale espositive. Mezz’ora più tardi via libera all’aperitivo nella splendida terrazza con prodotti tipici del territorio e concerto degli Afterglow tra musica medievale e celtica irlandese per violino e chitarra.

m. g.