Aperta una pagina Facebook per le biblioteche del territorio

Il 2023 si apre con una grossa novità per le biblioteche comunali di Castel San Pietro Terme: da qualche giorno è aperta una specifica pagina Facebook loro dedicata, che si affianca a quella principale del Comune, sempre molto seguita e apprezzata dalla cittadinanza.

"La nuova pagina Facebook servirà a dare maggiore visibilità ai servizi offerti e alle iniziative delle biblioteche di Castel San Pietro – sottolineano i responsabili di questo nuovo servizio offerto dalle biblioteche comunali –, garantendo tempestività e capillarità delle informazioni. Vuole essere uno strumento al passo coi tempi e flessibile, per raggiungere nuovi potenziali utenti e stabilire un collegamento più stretto, diretto e continuo con chi vuole sfruttare tutte le potenzialità della struttura (cataloghi, attività, sala studio...)".

I post saranno pubblicati con regolarità (si inizierà con un paio a settimana) e riguarderanno servizi offerti, consigli di lettura, laboratori, incontri, eventi e ogni altro aspetto della vita in biblioteca che possa essere di interesse pubblico. Tra i primi c’è stato quello dedicato alla riunione per il ‘Patto per la lettura’ che si è tenuto giovedì nella sede di via Marconi 29, riunione alla quale erano invitati, insieme ai soggetti che vi hanno già aderito, anche tutti coloro che desiderano impegnarsi per promuovere la lettura nel territorio comunale nell’ambito di questo progetto, che è stato attivato in seguito al conferimento della qualifica di ‘Città che legge’ nel 2020.

E le novità non finiscono qui. Si sta già pensando all’apertura anche di uno specifico profilo Instagram delle biblioteche comunali.