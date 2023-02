Aperte due stazioni di ricarica per biciclette elettriche

Dozza continua a strizzare l’occhio alla mobilità sostenibile ed alla tutela dell’ambiente. Si è completato il progetto, finanziato con fondi regionali, che ha portato all’installazione di due stazioni di ricarica attrezzate per Ebike. Colonnine nei pressi dei chioschi ‘Le Tartarughe’ di via Calanco, all’ingresso del paese, e ‘Al Solito Posto’ di via Nenni a Toscanella.

Ogni postazione è composta da moduli di ricarica, con prese Schuko e Usb, e da 24 utensili nel vano adibito alla piccola manutenzione dei mezzi a due ruote a pedali. Un sistema che permette la sosta contemporanea di tre e-bike in ogni singola stazione. Caratteristica unica delle dotazioni, integrabili con software gestionali tramite App, telecontrollo e con servizio di geolocalizzazione sulle principali piattaforme, è la possibilità di parcheggiare in sicurezza il mezzo con l’antifurto nel block sui sostegni a manubrio, adatto per bici e monopattini. Ma anche di un comodo e protetto vano portaoggetti. Il funzionamento? Basta passare sul display le speciali tessere, consegnate ieri mattina in municipio dall’assessora Barbara Pezzi ai gestori delle due attività (foto), da richiedere gratuitamente al personale dei chioschi e da restituire agli stessi al termine della sosta. I costi sono interamente a carico dell’ente. "Ringraziamo della disponibilità le attività locali protagoniste dirette di un percorso virtuoso a favore della mobilità sostenibile", chiosa il sindaco Luca Albertazzi.