Aperto lunedì il centro raccolta degli aiuti

Il centro di raccolta del Comune di Castel San Pietro, nella sede della sezione della Croce Rossa Italiana in viale Oriani 29, dove si possono donare beni di prima necessità e altri materiali utili destinati alla popolazione colpita dall’emergenza, è chiuso in questo fine settimana. Riaprirà nella sola giornata di lunedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Si raccolgono beni alimentari di prima necessità, solo a lunga conservazione, prodotti per igiene personale (anche pannolini bimbi, assorbenti donne) e della casa, fazzoletti, carta igienica e tovaglioli di carta, posate usa e getta, piatti usa e getta, vaschette usa e getta, sacchi grandi per immondizia, guanti di plastica, merendine (brioche), acqua.

"Abbiamo raccolto nei giorni scorsi molto materiale, che sarà consegnato la prossima settimana a Faenza – precisa l’assessora Barbara Mezzetti che gestisce il centro con il responsabile della Croce Rossa di Castel San Pietro Claudio Bertoli – Per ora abbiamo previsto l’apertura lunedì. Eventuali successive aperture del Centro dipenderanno dalle richieste che ci arriveranno dalle zone alluvionate".

Per contributi in denaro, il Comune invita a far riferimento alla raccolta promossa dalla Regione. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna: Iban IT69G 0200 8024 3500 0104 428964 - con la causale ‘alluvione Emilia-Romagna’. È possibile donare anche dall’estero con il codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. Nel sito del Comune è aperta la pagina ‘Il grande cuore solidale di Castel San Pietro’ (https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itnotiziail-grande-cuore-solidale-di-castel-san-pietro-terme) in cui vengono pubblicate le iniziative a mano a mano che vengono segnalate.