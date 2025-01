Apertura straordinaria del Punto Smeraldo a Osteria Grande

Si terrà domani a Osteria Grande la prossima apertura straordinaria del Punto Smeraldo di Hera per consentire ai cittadini di ritirare le Carte Smeraldo che servono ad aprire i nuovi cassonetti informatizzati per la raccolta differenziata che sono stati collocati in tutto il territorio comunale. L’appuntamento di sabato 1 è dalle ore 9 alle 12,30 al Centro civico di Osteria Grande, in via Broccoli 40. Qui i cittadini potranno ricevere il kit per la nuova raccolta differenziata composto da: due Carte Smeraldo (più una virtuale), una pattumella con sacchi in mater-bi per l’organico e la guida alla raccolta differenziata. È comunque sempre possibile ritirare il kit anche nei consueti orari di apertura degli Ecosportelli Hera: quello di Castel San Pietro Terme in viale Roma 25, aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 17; e quello di Osteria Grande in via Broccoli 40, aperto il martedì dalle 15 alle 18.