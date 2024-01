Aperture domenicali straordinarie per la donazione del sangue

A partire dal 14 gennaio, a Imola si potrà donare il sangue anche la domenica mattina. Un progetto Avis e Azienda Usl, che hanno scelto dieci giornate festive (la seconda domenica del mese con l’esclusione di luglio e agosto) nella quali il Centro raccolta sangue (padiglione 6 dell’ospedale vecchio) sarà aperto straordinariamente dalle 7.30 alle 12. "Le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630mila persone all’anno solo in Italia, in media circa una al minuto – ricordano dall’Ausl –. Le trasfusioni di sangue sono indispensabili nel trattamento di moltissime patologie. Un paziente affetto da talassemia, per fare un esempio, ha bisogno di circa 25 trasfusioni di sangue all’anno per vivere. Dalle 30 alle 40 sacche di sangue servono dopo un intervento chirurgico delicato come un trapianto di cuore. Trasfusioni servono anche per trattare la leucemia o le insufficienze renali croniche".

Donare il plasma, la parte liquida del sangue, serve anche a produrre medicinali plasmaderivati come l’albumina o le immunoglobuline, utilizzati per diverse terapie gratuite e salvavita, da quelle per le malattie del fegato, fino ai trattamenti antitetano. Purtroppo, le donazioni di plasma non bastano a coprire il fabbisogno nazionale di tali farmaci e il Servizio sanitario nazionale deve in parte acquisirli sul mercato internazionale.

"Il sangue è una risorsa fondamentale e non esiste al momento un’alternativa che possa sostituirlo – concludono dall’Ausl –. Donare il sangue, inoltre, è anche un modo per tenere sotto controllo la propria salute".