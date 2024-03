Aperture straordinarie, 900 bimbi dai pediatri

Venti giornate di servizio per un totale di quasi 900 bambini visitati. È il bilancio delle aperture straordinarie dei pediatri di famiglia, iniziate il 7 dicembre e terminate il 24 febbraio. Un progetto che "ha avuto un alto gradimento da parte delle famiglie – sottolineano dall’Ausl – e che ha permesso di sollevare il triage di Pronto soccorso e la Pediatria ospedaliera dagli accessi a minore complessità durante i week end delle festività natalizie e del periodo a maggior intensità di malattie stagionali, quest’anno decisamente molto intenso".

A Fabio Berveglieri, direttore delle Cure primarie dell’Azienda sanitaria, il compito di fare il punto sull’operazione. "I pediatri di famiglia che hanno aderito alla proposta aziendale hanno garantito venti giornate di apertura straordinarie, durante le quali hanno accolto 866 bambini, circa 43 per ogni turno – riferisce –. L’accesso a questi ambulatori era diretto e libero per tutti i bambini assistiti dalla nostra Azienda Usl. Vogliamo davvero ringraziare questi colleghi perché il loro prezioso contributo, molto apprezzato dai cittadini, ha evitato che molte di queste famiglie si recassero al Pronto soccorso pediatrico per bisogni di salute a bassa priorità, togliendo risorse a situazioni più gravi e complesse e con il rischio di lunghe attese particolarmente sgradevoli per i più piccini".

Un servizio che da un lato ha certamente garantito una maggiore tranquillità alle famiglie che sapevano di poter contare in un medico esperto in caso di malesseri del loro piccolo nelle giornate in cui in genere il pediatra di famiglia è assente; e d’altro, come già accennato all’inizio, ha permesso al triage di Pronto soccorso e alla Pediatria di occuparsi delle situazioni di maggior urgenza ed emergenza.

"È un modello che funziona – conclude Berveglieri –. Lo riproporremo nella prossima stagione invernale, speriamo con l’adesione di un numero sempre maggiore di professionisti".