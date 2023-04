"Appalto spazzaneve, tutto secondo le regole"

Il circolo Pd di Casalfiumanese interviene, con una nota siglata dalla segretaria ed ex sindaca del paese Gigliola Poli, nella polemica legata all’affidamento del servizio dello sgombero neve e spargisale in una porzione del territorio comunale. Nei giorni scorsi la diatriba era stata innescata da alcune dichiarazioni dell’esponente civica imolese Carmen Cappello.

"Riteniamo infondata l’accusa alla sindaca del comune di Casalfiumanese e alla locale sezione PD – riporta lo scritto –. L’amministrazione comunale e la prima cittadina si sono comportate in modo corretto secondo i dettami di legge e di opportunità al fine di garantire un servizio importante per il nostro territorio collinare". Non solo, il Pd rincara la dose:

"Se queste sono le critiche pretestuose che vengono mosse al Pd di Casalfiumanese ed agli amministratori eletti – conclude il documento –, è proprio il caso di dire tanto rumore per nulla".