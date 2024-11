Applausi per ‘Sommersi’ . Premiato il corto imolese

Il cortometraggio ‘Sommersi’, girato nella Vallata del Santerno e sostenuto dalla Regione tramite l’Emilia-Romagna Film Commission, si aggiudica l’ambito Award Rai Cinema Channel Best Short Film alla XXIII edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival. La premiazione dell’opera diretta da Gian Marco Pezzoli, scritta da Marta Bedeschi e Giorgia Baracco e prodotta da Kamera Film in collaborazione con l’Associazione NoiGiovani, è avvenuta venerdì scorso nella cornice del Nuovo Cinema Aquila.

Il premio, del valore di tremila euro, consiste nell’acquisto dei diritti web e free tv da parte di Rai Cinema Channel, garantendo al film visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili, anche sui canali Rai.

La giuria, rappresentata da Rai Cinema, ha premiato ‘Sommersi’ con la seguente motivazione: "Un cortometraggio che ci racconta come l’innocenza possa essere spazzata via in un sol colpo dall’incoscienza, grazie a due giovani intensi protagonisti che ci conducono con grande bravura in un dramma inaspettato".

Il film è prodotto in collaborazione con l’associazione Noi Giovani, Combo Società Cooperativa e Black Cut Società Cooperativa, con il patrocinio dei Comuni di Fontanelice, Casalfiumanese, Castel del Rio e Borgo Tossignano.

"Con questo riconoscimento, ‘Sommersi’ inizia un incoraggiante percorso nei festival cinematografici, affrontando temi di forte rilevanza sociale ed emotiva", spiegano i promotori del cortometraggio. ‘Sommersi’ è stato presentato in anteprima nazionale una decina di giorni fa al Cinema Modernissimo di Bologna, nell’ambito della 30esima edizione del Festival Visioni Italiane.

La storia: a Castel del Rio, l’estate sembra non finire mai. È l’ultimo giorno di vacanza per Michael e Lorenzo, due adolescenti che, intrappolati dalla noia e dall’afa, si abbandonano a un gioco pericoloso. Un sasso lanciato dal cavalcavia causa un incidente mortale, e costringerà i ragazzi a confrontarsi con la tragedia che hanno causato. Mentre il fiume Santerno straripa e travolge tutto, Michael e Lorenzo sono costretti a fare i conti con le loro azioni; per non essere sommersi, devono scegliere se convivere con quel terribile sbaglio o redimersi espiando le proprie colpe.