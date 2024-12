Approvato il bilancio della giunta: "Imu e Irpef, non ci sono aumenti"

È arrivata mercoledì l’approvazione del bilancio di previsione 2025-27. Quattro i pilastri su cui la giunta Marchetti, al suo primo ‘giro’ dopo l’insediamento di giugno, ha deciso di poggiare il bilancio: centralità della persona, contrasto alle disuguaglianze, sviluppo della città e investimenti. Un bilancio, ha spiegato l’assessore Andrea Bondi, "caratterizzato dal contenimento della spesa corrente, orientandola al mantenimento dell’attuale livello quali-quantitativo dei servizi, razionalizzando e recuperando spazi di efficienza e di risorse, e al proseguimento e completamento della politica di investimento sul territorio".

Il bilancio previsionale del 2025 ha una consistenza complessiva di 26,3 milioni euro, di cui 10 milioni di entrate destinate agli investimenti e 16,3 per le spese correnti.

Nel capitolo opere pubbliche sono inseriti una serie di interventi relativi agli eventi alluvionali 2023, manutenzione straordinaria viabilità comunale, manutenzione straordinaria del coperto delle scuole Rodari, ristrutturazione pavimentazione interna scuole Serotti; poi recupero e ri-funzionalizzazione degli immobili e degli spazi di pertinenza del complesso immobiliare via Remo Tosi; restauro e riqualificazione della palestra delle scuole Albertazzi. Infine, vengono confermate la rotonda all’uscita del casello dell’A14, la rotatoria via Cartara-Stradelli Guelfi e la ciclabile stazione Fs-area San Carlo.

Su tributi e tariffe rimangono invariate le aliquote Imu, l’addizionale comunale Irpef, l’imposta di soggiorno, le tariffe relative al Canone unico patrimoniale, e le tariffe dei servizi a domanda individuale a carattere sociale. Verrà applicato l’adeguamento al tasso di inflazione programmata dell’1,1% dei servizi (sale comunali, fiere e mercati, impianti sportivi per i quali è prevista la modifica a partire dal 1° luglio 2025 e trasporto scolastico dall’1 settembre 2025).

Sul tema scuola e welfare verranno destinati in tutto 5,6 milioni di euro (pari al 36,12% della spesa corrente) e alla disabilità scolastica andranno 926.700 euro all’anno fino al 2027.

"Il nostro è un bilancio responsabile, rigoroso perché poggia su solide basi – dice la sindaca Francesca Marchetti –. La scelta del Comune è stata unica e precisa: mantenere fede all’impegno preso e non aumentare le tasse di spettanza comunale per i cittadini. Per noi resta fondamentale non arretrare sui servizi dedicati alle persone, in particolare quelle più fragili, sostenere la scuola e investire in un nuovo sviluppo attraverso la rigenerazione urbana e mettendo le imprese nelle condizioni di scegliere la nostra città".

Claudio Bolognesi