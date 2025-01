Approvato il bilancio. Tasse e tariffe bloccate: "Un aiuto alle famiglie"

Tassazione invariata e blocco dei prezzi delle tariffe di tutti i servizi a domanda individuale rispetto al 2024. Ma anche investimenti per la riqualificazione del patrimonio pubblico, scuola e sociale. Con un occhio attento all’evoluzione del capitolo alluvione. E’ stato approvato nei giorni scorsi, con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione, il bilancio previsionale 2025-2027 del municipio di Castel Guelfo. Un documento che, per l’annata corrente, prevede un monte entrate e uscite complessive di oltre 9,8 milioni di euro.

Tra le singole voci spiccano, insieme alla buona quota del recupero dell’evasione tributaria, gli importi indirizzati verso refezione scolastica (58mila), servizi extrascolastici (8.5mila) e trasporti (83mila). Non meno importanti i capitoli legati al sostegno della disabilità in aula (150mila), all’assistenza e servizi alla persona (141mila) e alla convenzione con la materna parrocchiale (73mila). Stanziamenti rilevanti anche per la biblioteca (66mila), la valorizzazione della Chiesa della Compagnia (85mila coperti da specifico bando ministeriale) e le iniziative culturali, turistiche e di promozione del territorio (82mila).

Sul fronte lavori pubblici figurano la manutenzione ordinaria e le riparazioni legate alla viabilità (193mila), di cui 142mila per la gestione impianto di illuminazione, il verde (72mila) e la cura del patrimonio (70mila).

Ma il 2025 sarà anche un anno strategico per dare forma a molti progetti già partiti. Dalla fine della ristrutturazione delle cantine Fabbri al nuovo campo da calcio. Poi, la conversione della Chiesa della Compagnia in teatro auditorium, l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica con migliorie legate all’istallazione di telecamere sul territorio, il restyling della palazzina di via Nuova per creare quattro alloggi Erp a misura di disabili e la progettazione di quel nuovo parco urbano che cambierà il volto del centro. L’analisi del quadro relativo ai fenomeni alluvionali, registra l’avvenuta erogazione di 625mila euro di contributi Cis (pari a 139 domande accolte) e 53mila per le pratiche di ricostruzione privata. Infine, l’ente di Palazzo Malvezzi Hercolani ha ricevuto dalla struttura commissariale ben 355mila euro per la manutenzione straordinaria del polo scolastico Giovanni Paolo II e 200mila per strade e viabilità da sommare ai 35mila per le opere di somma urgenza.

"Con l’impegno, in base alla verifica di rendiconto e presunto avanzo, di supportare ulteriormente le famiglie in difficoltà per il caro bollette ed implementare fondo affitti e quota Asp – fa sapere il sindaco Claudio Franceschi –. Nessun aumento tariffario, la conferma della qualità dell’offerta dedicata alla comunità e la spinta al terzo settore che a Castel Guelfo è un valore aggiunto. Un bilancio stabile e responsabile che poggia su basi solide".

Di parere opposto le due fazioni di opposizione: "Il 2025 deve essere l’anno della ricostruzione e, soprattutto, della messa in sicurezza del territorio - spiegano dalla lista ‘Castel Guelfo fa squadra’ –. E’ in questo capitolo che devono essere inserite la maggior parte delle risorse. Servono interventi immediati sul Sillaro, a partire da un’efficace pulizia del fiume che limiterebbe gli effetti di un’altra piena. Vogliamo capire progetti e tempi delle cosiddette opere intermedie, avevamo suggerito un argine di golena nella zona della Pianta, perché non possiamo semplicemente attendere".

Per Progetto Castel Guelfo: "L’extra gettito proveniente da un recupero di tasse è stato vincolato in larga parte ad ulteriori opere pubbliche che riguardano il parco urbano in progetto – attacca Enza Luana Indelicato –. L’amministrazione difetta di accortezza nelle scelte prioritarie e dopo le criticità alluvionali ci si aspettava una pronta valutazione degli interventi per supportare i cittadini circa la messa in sicurezza del territorio".