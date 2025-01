Approvato il progetto per i lavori in via Lola

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento di via Lola, sulle colline imolesi, gravemente colpita dalle frane e dagli smottamenti causati dall’alluvione del maggio 2023. L’intervento, finanziato dall’ormai ex commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione Francesco Paolo Figliuolo, ha un importo complessivo di 505mila euro. Questo progetto rientra nell’ambito degli interventi previsti dall’ordinanza numero 13/2023, che disciplina i contributi per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali.

Nel dettaglio, secondo quanto ricostruito ieri dal Municipio, i lavori prevedono il ripristino del tratto stradale interessato dai dissesti più marcati, la risagomatura del profilo viario e il consolidamento delle scarpate danneggiate. L’esecuzione delle operazioni sarà affidata ad Area Blu, che ha presentato un "progetto dettagliato comprendente analisi geologiche, piani di sicurezza e cronoprogramma operativo", sottolineano dal Comune, rimarcando inoltre come l’intervento sia "fondamentale per ristabilire la sicurezza stradale e rispondere alle esigenze della comunità colpita dai disagi causati dall’alluvione".

I lavori, immediatamente esecutivi, saranno avviati nei prossimi giorni per "minimizzare i disagi e garantire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile", concludono dal Municipio.

"Via Lola è una arteria importante nelle nostre colline sia perché permette di raggiungere Riolo Terme in modo rapido, sia perché nei primi chilometri vede la presenza di importanti attività agricole, vitivinicole ed educative – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Pierangelo Raffini –. Per noi è importante ristabilire in tempi brevi la piena transitabilità e garantire la sicurezza della viabilità a tutti. Stiamo mettendo mano a tutti disagi provocati dalle alluvioni, anche se a volte i tempi della burocrazia ci impediscono di essere veloci come vorremmo".