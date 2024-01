Appuntamento magico con fate e streghe in biblioteca

Appuntamento speciale in biblioteca. Ci sarà una speciale atmosfera magica sabato 20 gennaio a Osteria Grande alle ore 10 con ‘Fate contro streghe: un duello all’ultimo libro’, a cura di Acchiappapensieri, n incontro adatto a bambini dai 6 ai 10 anni, che potranno scoprire se "è proprio vero che le fate sono sempre buone e le streghe sempre cattive". L’incontro fa parte della rassegna ‘Narrazioni d’inverno’, che in gennaio propone in tutto cinque appuntamenti rivolti in particolare ai bambini a cui piace la magia. Nei prossimi due incontri torneranno, invece, i lettori volontari delle Biblioteche comunali con le proposte del progetto Nati per Leggere: sabato 27 alle ore 10 saranno alla Biblioteca di Castel San Pietro Terme (dalle 10 alle 10,45 per bebè dai 6 mesi ai 24 mesi, e dalle 11 alle 11,45 per bambini dai 2 ai 6 anni) e mercoledì 31 alle ore 16 alla Biblioteca di Osteria Grande (ore 16-16,45 per i bebè dai 6 mesi ai 24 mesi e ore 17-17,45 per bambini dai 2 ai 6 anni). I posti sono limitati." È vivamente consigliata la prenotazione per gli eventi – fanno sapere della biblioteca – al numero telefonico

051 940064 oppure all’indirizzo mail biblioteca@cspietro.it".