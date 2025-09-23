Appuntamento sull’Alzheimer: "Sensibilizzare per includere"

Un incontro per parlare di Alzheimer non solo come malattia, ma come sfida collettiva di consapevolezza e inclusione. È questo lo spirito di ‘Alzheimer, sensibilizzare per includere’, l’evento in programma domani alle 17,30 nella Sala Convegni della Casa delle Imprese (viale Amendola 56/d). L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, vuole offrire strumenti utili a famiglie e caregiver e diffondere una cultura più attenta verso chi convive con l’Alzheimer (settembre è il mese dedicato alla malattia) e altre forme di demenza.

Promosso da Ancos Comitato Bologna Metropolitana e dall’Associazione Alzheimer Imola, con il patrocinio di Confartigianato Bologna Metropolitana, l’incontro è gratuito ma su prenotazione (numero verde 800 533060 o e-mail g.golfari@assimprese.bo.it).

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Mabel Martelli, responsabile del Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Ausl; Giusi Perna, neuropsicologa; Anna Ortolani, coordinatrice della Casa residenza anziani e centro diurno ‘Cassiano Tozzoli’; Lucia Valtancoli, presidente dell’Associazione Alzheimer Imola.

Nel 2024 le richieste di prime visite al Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Ausl sono aumentate rispetto all’anno precedente e ne sono state effettuate 353. In 254 casi è stata posta diagnosi di deterioramento cognitivo, a genesi diversa, mentre per 119 pazienti è stata evidenziata una condizione clinica a rischio evolutivo tanto da indicare la necessità di un percorso e per 29 pazienti è stata esclusa la demenza. Diciannove pazienti che hanno avuto accesso alla prima visita avevano meno di 65 anni e 10 di questi hanno effettuato valutazioni neuropsicologiche di secondo livello.

Le visite di controllo sono state 1.038, in ulteriore incremento rispetto agli anni precedenti. Il numero totale dei pazienti con demenza in carico al Centro nell’anno è stato di 675.