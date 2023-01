Apre il cantiere per riasfaltare via Cavour

Si apre oggi il nuovo cantiere che porterà ad ultimare l’asfaltatura di via Cavour. Si tratta della terza e ultima parte del progetto di riqualificazione del principale asse viario del centro storico di Castel San Pietro, iniziato lo scorso anno con i lavori nella via-cardine del centro, Matteotti, e che vide un rallentamento successivo ai rilievi nel sottosuolo che avevano imposto un intervento anche nelle condutture.

Chiusa la partita di via Matteotti, l’amministrazione non si è fatta trovare impreparata su via Cavour, anticipando che l’intervento nella via che porta da via Mazzini al Cassero sarebbe stato oggetto (anche) di lavori di Hera nel sottosuolo, essendo lo stato di condutture e tombini identico a quello di via Matteotti.

E così il cantiere di questo terzo stralcio, come avvenuto in quelli precedenti (a primavera 2022 nella parte alta di via Matteotti e nell’autunno scorso nella parte bassa di via Cavour), partirà proprio con gli operai di Hera che si adopereranno per il rifacimento delle sottostanti reti di acqua e gas e degli allacci alle utenze, della raccolta delle acque meteoriche stradali e delle acque meteoriche dei pluviali dei fabbricati.

A restare chiuso al traffico, specificano dal Palazzo di piazza XX Settembre attraverso una nota stampa, "sarà solo il tratto di strada compreso fra via San Pietro e piazza Garibaldi, mentre la parte bassa di via Cavour rimarrà regolarmente aperta alla circolazione e alla sosta". La chiusura non interesserà invece i pedoni, che potranno accedere a negozi e pubblici esercizi dell’intera via Cavour. Al termine dell’intervento di Hera si procederà al rifacimento della pavimentazione in porfido su tutta la via Cavour, a cura del Comune, finanziato attingendo a fondi regionali e metropolitani. L’idea dell’amministrazione comunale, fatto salvi eventuali intoppi dovuti per esempio, vista la stagione, ad avverse condizioni meteo, è di chiudere il cantiere entro la fine della primavera, regalando dunque alla città il restyling completo in tempo per l’inizio dell’estate e per le manifestazioni (come lo Street food) che hanno sempre interessato anche via Cavour.

Da sottolineare che con l’apertura del cantiere in via Cavour riparte anche la campagna di comunicazione #FacciamoShoppingInCentro, per invitare i cittadini a continuare a frequentare e sostenere l’autentico e unico Centro commerciale naturale di Castel San Pietro.

c. b.